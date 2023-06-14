https://ria.ru/20230614/shaurma-1878100683.html

В Братске 18 человек попали в больницу после посещения кафе

В Братске 18 человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 14.06.2023

В Братске 18 человек попали в больницу после посещения кафе

После посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске госпитализированы 18 человек, в том числе шестеро детей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:27

2023-06-14T16:27

2023-06-14T16:27

происшествия

иркутская область

братск

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ИРКУТСК, 14 июн - РИА Новости. После посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске госпитализированы 18 человек, в том числе шестеро детей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области на сайте. Как сообщало региональное управление СК РФ, в медучреждения Братска за два дня после употребления шаурмы в кафе обратились более 35 человек. В итоге 11 были госпитализированы, в том числе пять несовершеннолетних. Все они посещали кафе "Шаурму хочу". Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". "По оперативным данным Братской станции скорой медицинской помощи, по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 14 июня в больницы города Братска с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 18 человек, в том числе 6 несовершеннолетних", - говорится в релизе. Отмечается, что за медпомощью обратились более 40 человек, в том числе некоторые – повторно, 21 человек от госпитализации отказался, они получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как легкое или средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230508/shaurma-1870527895.html

иркутская область

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, братск