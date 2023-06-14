https://ria.ru/20230614/sezaon-1878136838.html

Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России

Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России - РИА Новости, 14.06.2023

Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России

Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:54

2023-06-14T17:54

2023-06-14T18:33

общество

погода

центр "фобос"

москва

звенигород

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном, лето, наконец-то, вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Например, в Москве после сегодняшних плюс 25, в четверг потеплеет уже до плюс 26 - плюс 28, а в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до плюс 25 - плюс 30. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве–реке у города Звенигород повысилась до плюс 18 градусов, то к выходным вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон", - рассказал Тишковец.По его словам, несмотря на то, что в воскресенье и понедельник облаков станет больше, и кое-где ненадолго даже могут брызнуть незначительные осадки, в целом, это не испортит погоды и только немного сократит приток лучистой энергии солнца."По этой причине дневная температура понизится, но всего лишь до положенной в первом летнем месяце климатической нормы, плюс 20 - плюс 25. Температура воды от этого уже практически не изменится, а начавшийся купальный сезон в средней полосе России продолжится до последней декады августа", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230418/sochi-1865956125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, погода, центр "фобос", москва, звенигород, россия, евгений тишковец