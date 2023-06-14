Рейтинг@Mail.ru
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 14.06.2023 (обновлено: 18:33 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sezaon-1878136838.html
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России - РИА Новости, 14.06.2023
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России
Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:54
2023-06-14T18:33
общество
погода
центр "фобос"
москва
звенигород
россия
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/64/1521786457_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_3707ac49cb71d4e8e92b6e0b6a72540c.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном, лето, наконец-то, вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Например, в Москве после сегодняшних плюс 25, в четверг потеплеет уже до плюс 26 - плюс 28, а в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до плюс 25 - плюс 30. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве–реке у города Звенигород повысилась до плюс 18 градусов, то к выходным вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон", - рассказал Тишковец.По его словам, несмотря на то, что в воскресенье и понедельник облаков станет больше, и кое-где ненадолго даже могут брызнуть незначительные осадки, в целом, это не испортит погоды и только немного сократит приток лучистой энергии солнца."По этой причине дневная температура понизится, но всего лишь до положенной в первом летнем месяце климатической нормы, плюс 20 - плюс 25. Температура воды от этого уже практически не изменится, а начавшийся купальный сезон в средней полосе России продолжится до последней декады августа", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230418/sochi-1865956125.html
москва
звенигород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/64/1521786457_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_7021bb2f169b1414c20c6445098ed384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, центр "фобос", москва, звенигород, россия, евгений тишковец
Общество, Погода, Центр "Фобос", Москва, Звенигород, Россия, Евгений Тишковец
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России

Синоптик "Фобоса" заявил, что купальный сезон в Центральной России начнется в выходные

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном, лето, наконец-то, вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Например, в Москве после сегодняшних плюс 25, в четверг потеплеет уже до плюс 26 - плюс 28, а в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до плюс 25 - плюс 30. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве–реке у города Звенигород повысилась до плюс 18 градусов, то к выходным вода прогреется до плюс 19 - плюс 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон", - рассказал Тишковец.
По его словам, несмотря на то, что в воскресенье и понедельник облаков станет больше, и кое-где ненадолго даже могут брызнуть незначительные осадки, в целом, это не испортит погоды и только немного сократит приток лучистой энергии солнца.
"По этой причине дневная температура понизится, но всего лишь до положенной в первом летнем месяце климатической нормы, плюс 20 - плюс 25. Температура воды от этого уже практически не изменится, а начавшийся купальный сезон в средней полосе России продолжится до последней декады августа", - добавил синоптик.
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи
18 апреля, 00:54
 
ОбществоПогодаЦентр "Фобос"МоскваЗвенигородРоссияЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала