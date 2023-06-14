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Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян
Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян
Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:23
2023-06-14T03:23
2023-06-14T10:16
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
ассоциация европейского бизнеса
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Что касается квотирования ввоза иностранных семян - эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим", - сказала Абрамченко. По ее словам, российские власти встречались с Ассоциацией европейского бизнеса по этому вопросу. "Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры… Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся", - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что именно наличие российских семян позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, однако отечественные сорта и гибриды должны быть конкурентоспособными. "Доля иностранных семян может быть, может быть и локализация производства семян иностранной селекции. Но пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян должны быть достигнуты", - отметила вице-премьер. Пока в России сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника - эти культуры наиболее зависимы от импорта, однако и по ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75%, подчеркнула Абрамченко. "Что важно, импортозамещение не должно быть фиктивным, российские семена должны быть в земле, а не только в реестре", - заключила вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
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россия, виктория абрамченко, ассоциация европейского бизнеса, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко, Ассоциация европейского бизнеса, Экономика
Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян
Вице-премьер Абрамченко: ввоз иностранных семян в Россию может быть лимитирован
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Что касается квотирования ввоза иностранных семян - эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим", - сказала Абрамченко.
По ее словам, российские власти встречались с Ассоциацией европейского бизнеса
по этому вопросу. "Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры… Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся", - подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что именно наличие российских семян позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, однако отечественные сорта и гибриды должны быть конкурентоспособными.
"Доля иностранных семян может быть, может быть и локализация производства семян иностранной селекции. Но пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян должны быть достигнуты", - отметила вице-премьер.
Пока в России сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника - эти культуры наиболее зависимы от импорта, однако и по ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75%, подчеркнула Абрамченко.
"Что важно, импортозамещение не должно быть фиктивным, российские семена должны быть в земле, а не только в реестре", - заключила вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений