https://ria.ru/20230614/semena-1877927047.html

Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян

Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян - РИА Новости, 14.06.2023

Абрамченко рассказала о работе над введением квот на импорт семян

Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T03:23

2023-06-14T03:23

2023-06-14T10:16

пмэф-2023

россия

виктория абрамченко

ассоциация европейского бизнеса

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Что касается квотирования ввоза иностранных семян - эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим", - сказала Абрамченко. По ее словам, российские власти встречались с Ассоциацией европейского бизнеса по этому вопросу. "Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры… Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся", - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что именно наличие российских семян позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, однако отечественные сорта и гибриды должны быть конкурентоспособными. "Доля иностранных семян может быть, может быть и локализация производства семян иностранной селекции. Но пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян должны быть достигнуты", - отметила вице-премьер. Пока в России сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника - эти культуры наиболее зависимы от импорта, однако и по ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75%, подчеркнула Абрамченко. "Что важно, импортозамещение не должно быть фиктивным, российские семена должны быть в земле, а не только в реестре", - заключила вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874753063.html

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россия, виктория абрамченко, ассоциация европейского бизнеса, экономика