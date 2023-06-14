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В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки - РИА Новости, 14.06.2023
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15:12 14.06.2023 (обновлено: 15:38 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sdelka-1878070494.html
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки
Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:12
2023-06-14T15:38
экономика
россия
зерновая сделка
дмитрий песков
турция
украина
оон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос почему именно сейчас рассматривается возможность выхода России из зерновой сделки.Отвечая на вопрос, может ли Россия выйти из зерновой сделки досрочно или по окончании существующего периода, Песков ответил: "По окончании"."Россия неоднократно уже делала такие жесты доброй воли. Собственно, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности, и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным", - добавил Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, зерновая сделка, дмитрий песков, турция, украина, оон
Экономика, Россия, Зерновая сделка, Дмитрий Песков, Турция, Украина, ООН
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки

Пресс-секретарь президента Песков: Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос почему именно сейчас рассматривается возможность выхода России из зерновой сделки.
Отвечая на вопрос, может ли Россия выйти из зерновой сделки досрочно или по окончании существующего периода, Песков ответил: "По окончании".
«
"Россия неоднократно уже делала такие жесты доброй воли. Собственно, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности, и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным", - добавил Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияЗерновая сделкаДмитрий ПесковТурцияУкраинаООН
 
 
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