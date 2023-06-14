https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html

Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов

Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023

Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов

Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:12

2023-06-14T13:12

2023-06-14T13:12

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

владимир рогов

запорожская область

зерновая сделка

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду. Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников. "От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230613/zerno-1877908574.html

https://ria.ru/20230610/sdelka-1877387141.html

https://ria.ru/20230601/port-1875642584.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, владимир рогов, запорожская область, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр