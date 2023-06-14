Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов
Рогов: от зерновой сделки Киев получает новые средства, на которые закупает оружие
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду.
Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников.
"От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.