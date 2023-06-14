Рейтинг@Mail.ru
Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html
Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов
Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 14.06.2023
Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов
Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:12
2023-06-14T13:12
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
владимир рогов
запорожская область
зерновая сделка
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4fb6d927dccd28c6524d8f0481a02b7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду. Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников. "От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230613/zerno-1877908574.html
https://ria.ru/20230610/sdelka-1877387141.html
https://ria.ru/20230601/port-1875642584.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91bfb98d12acd6d92cd6bc92602c26dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, владимир рогов, запорожская область, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Зерновая сделка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев использует зерновую сделку для закупки оружия, заявил Рогов

Рогов: от зерновой сделки Киев получает новые средства, на которые закупает оружие

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти используют зерновую сделку для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду.
Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке
13 июня, 21:35
"От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке
10 июня, 14:36
Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию, порт Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный
1 июня, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьЗерновая сделкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала