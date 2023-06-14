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Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России - РИА Новости, 14.06.2023
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18:39 14.06.2023 (обновлено: 18:55 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sanktsii-1878149969.html
Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России
Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России - РИА Новости, 14.06.2023
Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России
Малая палата парламента Швейцарии (Совет кантонов), на заседании в среду проголосовала против создания рабочей группы, призванной дополнительно обеспечить... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:39
2023-06-14T18:55
мария захарова
швейцария
россия
белоруссия
евросоюз
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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Малая палата парламента Швейцарии (Совет кантонов), на заседании в среду проголосовала против создания рабочей группы, призванной дополнительно обеспечить соблюдение санкций против России и Белоруссии. "Малая палата отклонила предложение... 30 голосами против семи при одном воздержавшемся... С учетом "нет" от малой палаты, предложение снято с рассмотрения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Ранее инициативу не поддержала большая палата парламента Швейцарии - Национальный совет. Предполагалось, что группа будет способствовать блокировке активов богатых российских и белорусских граждан, в отношении которых были введены санкции из-за событий на Украине, "до окончательного прояснения ситуации". Кроме того, в Швейцарии находится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (8,3 миллиарда долларов). Еще 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов), принадлежащих российским физлицам или компаниям, заморожены в Швейцарии из-за санкций. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876700131.html
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мария захарова, швейцария, россия, белоруссия, евросоюз
Мария Захарова, Швейцария, Россия, Белоруссия, Евросоюз
Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России

Совет кантонов Швейцарии проголосовал против создания группы по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Малая палата парламента Швейцарии (Совет кантонов), на заседании в среду проголосовала против создания рабочей группы, призванной дополнительно обеспечить соблюдение санкций против России и Белоруссии.
"Малая палата отклонила предложение... 30 голосами против семи при одном воздержавшемся... С учетом "нет" от малой палаты, предложение снято с рассмотрения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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Ранее инициативу не поддержала большая палата парламента Швейцарии - Национальный совет.
Предполагалось, что группа будет способствовать блокировке активов богатых российских и белорусских граждан, в отношении которых были введены санкции из-за событий на Украине, "до окончательного прояснения ситуации".
Кроме того, в Швейцарии находится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (8,3 миллиарда долларов). Еще 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов), принадлежащих российским физлицам или компаниям, заморожены в Швейцарии из-за санкций.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Мария ЗахароваШвейцарияРоссияБелоруссияЕвросоюз
 
 
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