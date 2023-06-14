https://ria.ru/20230614/sanktsii-1878149969.html

Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России

Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России - РИА Новости, 14.06.2023

Швейцарские сенаторы не одобрили создание группы по санкциям против России

Малая палата парламента Швейцарии (Совет кантонов), на заседании в среду проголосовала против создания рабочей группы, призванной дополнительно обеспечить... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:39

2023-06-14T18:39

2023-06-14T18:55

мария захарова

швейцария

россия

белоруссия

евросоюз

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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Малая палата парламента Швейцарии (Совет кантонов), на заседании в среду проголосовала против создания рабочей группы, призванной дополнительно обеспечить соблюдение санкций против России и Белоруссии. "Малая палата отклонила предложение... 30 голосами против семи при одном воздержавшемся... С учетом "нет" от малой палаты, предложение снято с рассмотрения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Ранее инициативу не поддержала большая палата парламента Швейцарии - Национальный совет. Предполагалось, что группа будет способствовать блокировке активов богатых российских и белорусских граждан, в отношении которых были введены санкции из-за событий на Украине, "до окончательного прояснения ситуации". Кроме того, в Швейцарии находится около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (8,3 миллиарда долларов). Еще 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов), принадлежащих российским физлицам или компаниям, заморожены в Швейцарии из-за санкций. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876700131.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

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мария захарова, швейцария, россия, белоруссия, евросоюз