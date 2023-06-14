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Россия справилась с вызовами экономической войны, заявили в Греции - РИА Новости, 14.06.2023
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10:26 14.06.2023 (обновлено: 10:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/rossiya-1877965070.html
Россия справилась с вызовами экономической войны, заявили в Греции
Россия справилась с вызовами экономической войны, заявили в Греции - РИА Новости, 14.06.2023
Россия справилась с вызовами экономической войны, заявили в Греции
Объявленная Западом экономическая война уже переходит к настоящей войне, она влияет на всех, но Россия успешно преодолела трудности, сказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:26
2023-06-14T10:27
пмэф-2023
россия
греция
димитрис веланис
брикс
европа
в мире
экономика
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Объявленная Западом экономическая война уже переходит к настоящей войне, она влияет на всех, но Россия успешно преодолела трудности, сказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он приглашен на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня. "Экономическая война идет уже грубо, и она уже переходит от экономической к настоящей войне. Подрыв "Северного потока" - это и экономическая война, и настоящая война, потому что делается военными средствами, с использованием взрывчатки, подводников. Есть и многие другие случаи с разными провокациями. Допустим, Россия договаривается о зерновой сделке, а дрон атаковал среди Черного моря российский корабль, который как раз смотрел за ней и охраной газопровода. Это и экономическая, и параллельно настоящая война", - считает Веланис. "Безусловно, этот шквал, штурм санкций влияет на экономику и на направления ее развития. Но как признают все серьезные западные аналитики и экономисты, Россия успешно преодолела барьеры. Россия собрала свои силы, сделала много внутренних изменений, объявила импортозамещение на поставки товаров, в том числе промышленных товаров и оборудования из-за рубежа, и она сама развивает те свои сектора экономики, в которых участвовали западные компании. Может и с проблемами, но без западных партнеров. По оценкам, западные партнеры потеряли уже полтора триллиона долларов прибыли на российском рынке", - сказал Веланис. По его словам, Запад создал проблемы для всех. "Результат экономической войны отрицательный для всего мира, она мешает всему миру. И России мешает, но Россия находит новые решения для своей экономики. И, конечно, такая большая страна с такими большими богатствами преодолеет эти трудности", - сказал он. Веланис отметил, что, кроме того, в рамках БРИКС у России есть сотрудничество "с нормальными богатыми странами", а на присоединение к БРИКС страны стоят в очереди. "Готовится большое изменение в мировых порядках, в валютном балансе и в международных валютных операциях. Я имею в виду, что есть информация, что скоро, может в августе, объявят о новой валюте, которая будет призвана заменить известные валюты, желавшие играть роль гегемона. Но гегемония в экономике определяется не всегда валютой и оружием. Сама экономика, сами производители богатств в мире имеют право иметь свою валюту, и если между собой договариваются Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия о своей валюте в энергетических соглашениях, никто не может помешать. Но это нанесет большой урон тем валютам, которые обслуживали эти отрасли экономики", - сказал он. По его словам, он занимался проектами в энергетике, но сегодня все проекты, которые связывали Восток и Запад, находятся под санкциями и "в состоянии ожидания". "Проекты будут продолжаться, но надо переждать, когда наступит мир во всем мире", - сказал он. Веланис уверен, что Греция будет продолжать работать в энергетическом секторе с Россией. "После окончания операции на Украине не только Греция, но и вся Европа обратится к газовому хабу, который создается на границе Турции. Я считаю, что этот газовый хаб сыграет очень большую роль в энергетическом будущем Европы. Мы всегда говорили, что нельзя оторвать Европу от сотрудничества с Россией в энергетике. И оно будет продолжаться. Сейчас пока эти проекты встречают большие трудности в их реализации", - заметил он.
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россия, греция, димитрис веланис, брикс, европа, в мире, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Греция, Димитрис Веланис, БРИКС, Европа, В мире, Экономика
Россия справилась с вызовами экономической войны, заявили в Греции

Экс-советник премьера Греции Веланис: Россия преодолела влияние экономической войны

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Объявленная Западом экономическая война уже переходит к настоящей войне, она влияет на всех, но Россия успешно преодолела трудности, сказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Веланис был советником премьер-министра Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он приглашен на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня.
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"Экономическая война идет уже грубо, и она уже переходит от экономической к настоящей войне. Подрыв "Северного потока" - это и экономическая война, и настоящая война, потому что делается военными средствами, с использованием взрывчатки, подводников. Есть и многие другие случаи с разными провокациями. Допустим, Россия договаривается о зерновой сделке, а дрон атаковал среди Черного моря российский корабль, который как раз смотрел за ней и охраной газопровода. Это и экономическая, и параллельно настоящая война", - считает Веланис.
«
"Безусловно, этот шквал, штурм санкций влияет на экономику и на направления ее развития. Но как признают все серьезные западные аналитики и экономисты, Россия успешно преодолела барьеры. Россия собрала свои силы, сделала много внутренних изменений, объявила импортозамещение на поставки товаров, в том числе промышленных товаров и оборудования из-за рубежа, и она сама развивает те свои сектора экономики, в которых участвовали западные компании. Может и с проблемами, но без западных партнеров. По оценкам, западные партнеры потеряли уже полтора триллиона долларов прибыли на российском рынке", - сказал Веланис.
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По его словам, Запад создал проблемы для всех.
«
"Результат экономической войны отрицательный для всего мира, она мешает всему миру. И России мешает, но Россия находит новые решения для своей экономики. И, конечно, такая большая страна с такими большими богатствами преодолеет эти трудности", - сказал он.
Веланис отметил, что, кроме того, в рамках БРИКС у России есть сотрудничество "с нормальными богатыми странами", а на присоединение к БРИКС страны стоят в очереди.
«
"Готовится большое изменение в мировых порядках, в валютном балансе и в международных валютных операциях. Я имею в виду, что есть информация, что скоро, может в августе, объявят о новой валюте, которая будет призвана заменить известные валюты, желавшие играть роль гегемона. Но гегемония в экономике определяется не всегда валютой и оружием. Сама экономика, сами производители богатств в мире имеют право иметь свою валюту, и если между собой договариваются Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия о своей валюте в энергетических соглашениях, никто не может помешать. Но это нанесет большой урон тем валютам, которые обслуживали эти отрасли экономики", - сказал он.
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По его словам, он занимался проектами в энергетике, но сегодня все проекты, которые связывали Восток и Запад, находятся под санкциями и "в состоянии ожидания".
«
"Проекты будут продолжаться, но надо переждать, когда наступит мир во всем мире", - сказал он.
Веланис уверен, что Греция будет продолжать работать в энергетическом секторе с Россией. "После окончания операции на Украине не только Греция, но и вся Европа обратится к газовому хабу, который создается на границе Турции. Я считаю, что этот газовый хаб сыграет очень большую роль в энергетическом будущем Европы. Мы всегда говорили, что нельзя оторвать Европу от сотрудничества с Россией в энергетике. И оно будет продолжаться. Сейчас пока эти проекты встречают большие трудности в их реализации", - заметил он.
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