https://ria.ru/20230614/rossiya-1877949931.html

СМИ: Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчетов Киева

СМИ: Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчетов Киева - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчетов Киева

Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:05

2023-06-14T09:05

2023-06-14T15:52

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии, пишет InfoBRICS."Украинское наступление идет, но Киев не достиг практически никаких видимых успехов. Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками. По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО", — говорится в публикации.InfoBRICS называет две причины, по которым Запад просчитался. Во-первых, невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а во-вторых, нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное украинским войскам.Брюссель и Киев сделали ставку на то, что России не хватает военного потенциала, командующим — необходимой связи для координации сложных операций, солдатам — подготовки и морального духа, пишет автор. По его мнению, это и привело к унизительной потере ВСУ большей части боевых машин.Как отметил накануне президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня, но благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск ни на одном участке ВСУ не смогли решить поставленные задачи, причем они несут большие потери.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html

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