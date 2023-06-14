https://ria.ru/20230614/reper-1878029924.html

Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии

Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.06.2023

Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного по псевдониму Scally Milano, за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:28

2023-06-14T13:28

2023-06-14T13:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного по псевдониму Scally Milano, за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении. Хип-хоп-исполнитель получил штраф за нецензурные высказывания о проведении спецоперации на своем концерте. Видеозапись с шоу, на котором Дмитриев делает громкие заявления, была выложена 22 апреля в Telegram, уточнили РИА Новости в пресс-службе. На момент выявления ролик набрал 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

санкт-петербург, новости шоу-бизнеса, знаменитости, telegram, происшествия