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Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
13:28 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/reper-1878029924.html
Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии
Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.06.2023
Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии
Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного по псевдониму Scally Milano, за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:28
2023-06-14T13:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного по псевдониму Scally Milano, за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении. Хип-хоп-исполнитель получил штраф за нецензурные высказывания о проведении спецоперации на своем концерте. Видеозапись с шоу, на котором Дмитриев делает громкие заявления, была выложена 22 апреля в Telegram, уточнили РИА Новости в пресс-службе. На момент выявления ролик набрал 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.
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Шоубиз, Санкт-Петербург, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Telegram, Происшествия
Рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию российской армии

Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитирующую армию матерщину

© @scallymilanoРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano
© @scallymilano
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, более известного по псевдониму Scally Milano, за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Хип-хоп-исполнитель получил штраф за нецензурные высказывания о проведении спецоперации на своем концерте.
Видеозапись с шоу, на котором Дмитриев делает громкие заявления, была выложена 22 апреля в Telegram, уточнили РИА Новости в пресс-службе.
На момент выявления ролик набрал 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.
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