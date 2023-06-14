https://ria.ru/20230614/rech-1878107838.html

Азиатские СМИ обратили внимание на тему потерь ВСУ в речи Путина военкорам

Азиатские СМИ обратили внимание на тему потерь ВСУ в речи Путина военкорам - РИА Новости, 14.06.2023

Азиатские СМИ обратили внимание на тему потерь ВСУ в речи Путина военкорам

СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщая о состоявшемся накануне разговоре президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами, особо выделили слова... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:46

2023-06-14T16:46

2023-06-14T16:46

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ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщая о состоявшемся накануне разговоре президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами, особо выделили слова главы российского государства о "катастрофических потерях" Украины, отсутствии результатов в ходе контрнаступления Киева и возможности создания "санитарной зоны". Во вторник президент РФ провел встречу с военными корреспондентами, на которой осветил ключевые вопросы вокруг украинского кризиса. Он заявил, что необходимости вводить в России военное положения нет, а безвозвратные потери Москвы в 10 раз меньше, чем у вооруженных сил Украины. Кроме того, по его словам, Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников. Буферная зона для защиты от атак Тайская Thaiger пишет, что "Путин выразил озабоченность растущим числом атак на приграничные районы России, ответственность за которые Кремль возлагает на украинские войска". Издание отмечает, что российский лидер предположил, что если Киев продолжит вторжения и обстрелы российской территории, Москва может рассмотреть создание "санитарной зоны" на украинской территории, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. The Times of India также акцентирует внимание на словах российского президента о возможной буферной зоне, отмечая его оценку, что украинские силы несут "катастрофические потери" в ходе нового контрнаступления. Впрочем, газета приводит и сообщения украинской стороны о том, что ВСУ якобы удалось занять несколько населенных пунктов в ходе контрнаступления. Австралийская радиостанция ABC делает вывод, что российский президент "может дать приказ попытаться занять новые земли на Украине вдоль российских границ для защиты территории России". Многие СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона также не обошли вниманием данные российского лидера о том, что с января в России заключено около 150 тысяч контрактов на службу в армии. ABC отметила слова Путина о том, что он не рассматривает новую мобилизацию, но, как полагают журналисты, он не исключил ее. Потери украинской стороны Южнокорейские СМИ обратили внимание на слова Путина о том, что украинские потери в целом составляют около 30% от объема техники, которая была поставлена Киеву из-за рубежа, а запасы западных стран заканчиваются, они передали все оружие со складов Украине, "и оно осталось только в Южной Корее и Израиле, да и те запасы скоро будут исчерпаны". Как сообщило агентство Ренхап, цитируя Путина по сообщениям международных агентств, Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков, а Россия всего 54, таким образом потери Киева составляют "в 10 раз больше", а ситуация для Украины близка к "катастрофе". Агентство News1, помимо вышеперечисленного, отметило также заявление российского президента о том, что боеприпасы для отправки на Украину у Запада подходят к концу, подчеркнув тот факт, что Путин отдельно "назвал" Южную Корею как страну, где еще остаются запасы снарядов. Материал японского телеканала NHK о встрече озаглавлен: "Президент Путин о контрнаступлении Украины, настаивает на "катастрофических потерях". Телеканал цитирует слова президента РФ о том, что потери России составляют одну десятую от потерь украинской армии, о том, что Украина уже потеряла 25-30% предоставленной ей Западом военной техники: 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, канал сообщает, что "Путин признал нехватку вооружений в российской армии: высокоточного управляемого оружия, систем коммуникаций, самолетов, беспилотников, самых современных противотанковых систем, танков", не упоминая при этом слов Путина о том, что речь идет о количественной нехватке. Столичная "Газета Токио" также сообщает о "катастрофических потерях" украинской армии, в 10 раз превышающих потери российской армии в живой силе, а также об утрате 25-30% военной техники от Запада. Приводится озвученные сравнительные данные о потерях сторон в бронетехнике. Контрнаступление не приносит результата Слова российского лидера о том, что украинские войска не добились успеха ни на одном из участков, отмечены в статье японской газеты "Санкэй", где также приводятся данные о потерях киевских войск. Однако две трети статьи посвящены освещению успехов украинской армии официальными лицами из Киева. Новостная служба онлайн канала TV Tokyo отметила, что Путин о контрнаступлении Киева заявил, что Украине "нанесен катастрофический урон", и "подчеркнул превосходящие позиции российской армии". В то же время приводится позиция украинской стороны, утверждающей, что в ходе контрнаступления ей удалось занять 7 населенных пунктов. Новостная служба телеканала Asahi также сконцентрировала внимание на словах российского президента об отсутствии у Украины успехов при контрнаступлении, а также о ее потерях в бронетехнике.

https://ria.ru/20230614/sdelka-1878083646.html

https://ria.ru/20230614/svo-1878068574.html

https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878064358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир путин, безопасность, в мире