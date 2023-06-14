https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html

Николаевское подполье выяснило, кто стоит за боевиками РДК

Николаевское подполье выяснило, кто стоит за боевиками РДК - РИА Новости, 14.06.2023

Николаевское подполье выяснило, кто стоит за боевиками РДК

Так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК), боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в националистическое... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:22

2023-06-14T06:22

2023-06-14T09:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгородская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК), боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.При этом он сослался на агентурные данные, предоставив соответствующее видео от сторонников из Харьковской области."На этих видеокадрах мы видим колонну бронированных автомобилей. Во главе колонны едет машина с флагом нацистского подразделения "Кракен", а за ней едут машины с флагами так называемого "Русского добровольческого корпуса", — сказал собеседник агентства. По его словам, это подтверждает агентурные данные, что РДК входит в состав "Кракена".Подразделение "Кракен" создано в марте 2022 года боевиками "Азова"* и ГУР. Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.Боевики РДК участвовали в террористическом нападении на Брянскую область в марте и на Белгородскую — в мае. Главаря РДК Дениса Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы. Ему вменяют незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также совершение теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230514/krym-1871616718.html

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html

россия

украина

белгородская область

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Координатор николаевского подполья о причастности "Русского добровольческого корпуса" к националистическим группировкам Так называемый "Русский добровольческий корпус", боевики которого участвовали в нападении Украины на Брянскую и Белгородскую области, входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями запрещенной в России украинской террористической группировки "Азов" и главным управлением разведки Украины. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на агентурные данные и предоставив кадры от сторонников из Харьковской области. 2023-06-14T06:22 true PT0M34S

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россия, украина, белгородская область, сергей лебедев