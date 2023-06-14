https://ria.ru/20230614/rakety-1878189981.html
Польша и Lockheed Martin обсудят производство ракет для HIMARS
Польша и Lockheed Martin обсудят производство ракет для HIMARS - РИА Новости, 14.06.2023
Польша и Lockheed Martin обсудят производство ракет для HIMARS
Польша ведет переговоры с одним из крупнейших подрядчиков Пентагона - американской оборонной компанией Lockheed Martin - о возможности локализации производства... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:28
2023-06-14T23:28
2023-06-14T23:28
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Польша ведет переговоры с одним из крупнейших подрядчиков Пентагона - американской оборонной компанией Lockheed Martin - о возможности локализации производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил в среду постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский. "Мы, среди прочего, ведем переговоры с Lockheed Martin о развертывании производства ракет в Польше", - сказал Шатковский, комментируя данный вопрос, в ходе дискуссии на площадке медиа-платформы Defense One. С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США поставили Киеву 38 установок HIMARS, а также боеприпасы к ним. На текущий момент эти системы являются самыми дальнобойными типами вооружений, которыми располагает украинская армия на поле боя.
https://ria.ru/20230614/polsha-1878185355.html
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польша, украина, сша, пентагон, lockheed martin , нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, США, Пентагон, Lockheed Martin , НАТО, В мире
Польша и Lockheed Martin обсудят производство ракет для HIMARS
Посол Шатковский: Польша и Lockheed Martin обсудят производство ракет для HIMARS
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Польша ведет переговоры с одним из крупнейших подрядчиков Пентагона - американской оборонной компанией Lockheed Martin - о возможности локализации производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил в среду постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский.
"Мы, среди прочего, ведем переговоры с Lockheed Martin о развертывании производства ракет в Польше", - сказал Шатковский, комментируя данный вопрос, в ходе дискуссии на площадке медиа-платформы Defense One.
С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США поставили Киеву 38 установок HIMARS, а также боеприпасы к ним. На текущий момент эти системы являются самыми дальнобойными типами вооружений, которыми располагает украинская армия на поле боя.
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