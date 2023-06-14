https://ria.ru/20230614/raketa-1877926393.html
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей - РИА Новости, 14.06.2023
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей
Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:10
2023-06-14T03:10
2023-06-14T08:55
россия
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безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Ее планируется применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов, разработка отличается увеличенной дальностью полета при небольших массогабаритных характеристиках.Как следует из реферата изобретения, новая ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель с устройством его отделения и стабилизатором. В переднем отсеке корпуса ракеты размещается самонаводящийся подводный снаряд.Снаряд оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления, в заднем отсеке корпуса ракеты имеется поплавок с невозвратным клапаном и гибкой связью с корпусом для удержания ракеты на заданной глубине после ее приводнения.Авторы обосновали целесообразность своей разработки тем, что в отличие от других ракет подобного типа, в том числе французской противолодочной ракеты-планера MALAFON, их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках. Такого результата удастся достичь за счет отказа от баллистической траектории полета снаряда и использования аэродинамической подъемной силы крыла, применяемой, например, в планирующих авиабомбах.Согласно документу, новая российская ракета-планер работает следующим образом: в бортовую систему управления и телеуправления ракеты и снаряда вводится полетное задание, после чего ее запускают в расчетную точку.После сгорания топлива стартовый реактивный двигатель и стабилизатор отделяют от ракеты и переводят ее в режим планирования — горизонтального полета с аэродинамическим принципом поддержания высоты полета.Затем ракета пикирует в воду в расчетной точке траектории, выпускается поплавок с парашютом, идет ее приводнение. С обнаружением подводной цели подводный снаряд отделяется от корпуса ракеты-планера, сближается с объектом противника и поражает его.
https://ria.ru/20230531/nauka-1874307612.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), безопасность
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Безопасность
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей
Российские ученые спроектировали планирующую ракету для поражения подводных целей
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей, следует из документа
, опубликованного на сайте Роспатента.
Ее планируется применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов, разработка отличается увеличенной дальностью полета при небольших массогабаритных характеристиках.
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Как следует из реферата изобретения, новая ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель с устройством его отделения и стабилизатором. В переднем отсеке корпуса ракеты размещается самонаводящийся подводный снаряд.
Снаряд оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления, в заднем отсеке корпуса ракеты имеется поплавок с невозвратным клапаном и гибкой связью с корпусом для удержания ракеты на заданной глубине после ее приводнения.
Авторы обосновали целесообразность своей разработки тем, что в отличие от других ракет подобного типа, в том числе французской противолодочной ракеты-планера MALAFON, их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках. Такого результата удастся достичь за счет отказа от баллистической траектории полета снаряда и использования аэродинамической подъемной силы крыла, применяемой, например, в планирующих авиабомбах.
Согласно документу, новая российская ракета-планер работает следующим образом: в бортовую систему управления и телеуправления ракеты и снаряда вводится полетное задание, после чего ее запускают в расчетную точку.
После сгорания топлива стартовый реактивный двигатель и стабилизатор отделяют от ракеты и переводят ее в режим планирования — горизонтального полета с аэродинамическим принципом поддержания высоты полета.
Затем ракета пикирует в воду в расчетной точке траектории, выпускается поплавок с парашютом, идет ее приводнение. С обнаружением подводной цели подводный снаряд отделяется от корпуса ракеты-планера, сближается с объектом противника и поражает его.
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