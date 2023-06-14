https://ria.ru/20230614/rak-1878134632.html

Главный онколог Минздрава предложил продлить программу по борьбе с раком

Главный онколог Минздрава предложил продлить программу по борьбе с раком - РИА Новости, 14.06.2023

Главный онколог Минздрава предложил продлить программу по борьбе с раком

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" стоит продлить, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:44

2023-06-14T17:44

2023-06-14T17:44

пмэф-2023

здоровье - общество

россия

андрей каприн

рак

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" стоит продлить, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "Я, единственное, хотел бы, о чем мечтает все сообщество, не знаю, поддержат ли нас наши многоуважаемые пациентские организации, а мы с ними очень дружим, чтобы продлить нашу замечательную программу, проект программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". <...> Если продолжится на будущее эта программа, то, мне кажется, она принесет результаты еще большие", - сказал Каприн на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина сообщила, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" не закончится в 2024 году и планируется его продление до 2030 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, андрей каприн, рак, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)