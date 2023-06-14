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Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 14.06.2023 (обновлено: 14:35 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pvo-1878050281.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:29
2023-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878050871.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников

Российские силы ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS и сбили 20 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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