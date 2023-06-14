https://ria.ru/20230614/pvo-1878050281.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:29
2023-06-14T14:29
2023-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878050871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Российские силы ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS и сбили 20 украинских беспилотников