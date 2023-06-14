https://ria.ru/20230614/pvo-1878050281.html

Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023

Российские средства ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:29

2023-06-14T14:29

2023-06-14T14:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878050871.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины