https://ria.ru/20230614/putin-1878003668.html
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения - РИА Новости, 14.06.2023
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:21
2023-06-14T12:21
2023-06-14T12:21
владимир путин
мали
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях", - говорится в сообщении.Также Владимир Путин и Ассими Гойта обсудили торгово-экономические связи, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива."Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива. Также Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали", - говорится в сообщении.Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских отношений.
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владимир путин, мали, россия, ассими гойта
Владимир Путин, Мали, Россия, Ассими Гойта
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом переходного периода Мали Гойтой торгово-экономические связи
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба
Кремля.
"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях", - говорится в сообщении.
Также Владимир Путин и Ассими Гойта обсудили торгово-экономические связи, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива.
"Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива. Также Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских отношений.
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