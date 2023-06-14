https://ria.ru/20230614/putin-1878003668.html

Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения

Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения - РИА Новости, 14.06.2023

Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:21

2023-06-14T12:21

2023-06-14T12:21

владимир путин

мали

россия

ассими гойта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154804/17/1548041741_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_37ef9ec98e10db7ca9ae240643c52eab.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях", - говорится в сообщении.Также Владимир Путин и Ассими Гойта обсудили торгово-экономические связи, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива."Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива. Также Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали", - говорится в сообщении.Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских отношений.

https://ria.ru/20230607/prodovolstvie-1876782687.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, мали, россия, ассими гойта