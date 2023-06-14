https://ria.ru/20230614/protest-1878186198.html

В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат

В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат - РИА Новости, 14.06.2023

В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат

Сотрудники офиса Би-би-си в столице Египта Каире в среду провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы, рассказали РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:44

2023-06-14T22:44

2023-06-14T22:44

каир (город)

в мире

египет

международная федерация журналистов

би-би-си

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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники офиса Би-би-си в столице Египта Каире в среду провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы, рассказали РИА Новости сотрудники бюро. Кризис в отношениях между сотрудниками каирского бюро Британской радиовещательной корпорации и ее руководством в Лондоне длится уже в течение двух месяцев. Его поводом стало снижение заработных плат журналистов и других сотрудников офиса из-за падения египетского фунта. К делу подключились глава Синдиката египетских журналистов Халед аль-Бальши, а также член этой старейшей профессиональной организации страны Мухаммед аль-Гар. "Синдикат вмешался в качестве поддерживающей стороны для коллег в переговорах с Британской радиовещательной корпорацией, чтобы добиться справедливого требования журналистов скорректировать заработную плату после падения курса египетского фунта", - сказал аль-Гар РИА Новости. По его словам, египетский профессиональный союз журналистов (синдикат) подал протест в адрес руководства Би-би-си в связи с игнорированием им обесценения египетской валюты. Сотрудники офиса Би-би-си в Каире приостановили работу до вечера среды. По их словам, однодневная забастовка является первым шагом, который может привести к эскалации в случае, если администрация не отреагирует на требования о корректировке заработной платы. Со своей стороны, поддержку требованиям сотрудников каирского бюро Би-би-си выразила Международная федерация журналистов. Би-би-си на данный момент пока не прокомментировала ситуацию со своим каирским бюро. С марта 2021 года египетский фунт по отношению к доллару ослаб практически в два раза. В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Египте составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.

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каир (город), в мире, египет, международная федерация журналистов, би-би-си