https://ria.ru/20230614/protest-1878186198.html
В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат
В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат - РИА Новости, 14.06.2023
В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат
Сотрудники офиса Би-би-си в столице Египта Каире в среду провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы, рассказали РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:44
2023-06-14T22:44
2023-06-14T22:44
каир (город)
в мире
египет
международная федерация журналистов
би-би-си
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники офиса Би-би-си в столице Египта Каире в среду провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы, рассказали РИА Новости сотрудники бюро. Кризис в отношениях между сотрудниками каирского бюро Британской радиовещательной корпорации и ее руководством в Лондоне длится уже в течение двух месяцев. Его поводом стало снижение заработных плат журналистов и других сотрудников офиса из-за падения египетского фунта. К делу подключились глава Синдиката египетских журналистов Халед аль-Бальши, а также член этой старейшей профессиональной организации страны Мухаммед аль-Гар. "Синдикат вмешался в качестве поддерживающей стороны для коллег в переговорах с Британской радиовещательной корпорацией, чтобы добиться справедливого требования журналистов скорректировать заработную плату после падения курса египетского фунта", - сказал аль-Гар РИА Новости. По его словам, египетский профессиональный союз журналистов (синдикат) подал протест в адрес руководства Би-би-си в связи с игнорированием им обесценения египетской валюты. Сотрудники офиса Би-би-си в Каире приостановили работу до вечера среды. По их словам, однодневная забастовка является первым шагом, который может привести к эскалации в случае, если администрация не отреагирует на требования о корректировке заработной платы. Со своей стороны, поддержку требованиям сотрудников каирского бюро Би-би-си выразила Международная федерация журналистов. Би-би-си на данный момент пока не прокомментировала ситуацию со своим каирским бюро. С марта 2021 года египетский фунт по отношению к доллару ослаб практически в два раза. В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Египте составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каир (город), в мире, египет, международная федерация журналистов, би-би-си
Каир (город), В мире, Египет, Международная федерация журналистов, Би-би-си
В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат
В Каире сотрудники Би-би-си устроили протест против снижения уровня зарплат
КАИР, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники офиса Би-би-си в столице Египта Каире в среду провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы, рассказали РИА Новости сотрудники бюро.
Кризис в отношениях между сотрудниками каирского бюро Британской радиовещательной корпорации и ее руководством в Лондоне длится уже в течение двух месяцев. Его поводом стало снижение заработных плат журналистов и других сотрудников офиса из-за падения египетского фунта.
К делу подключились глава Синдиката египетских журналистов Халед аль-Бальши, а также член этой старейшей профессиональной организации страны Мухаммед аль-Гар.
"Синдикат вмешался в качестве поддерживающей стороны для коллег в переговорах с Британской радиовещательной корпорацией, чтобы добиться справедливого требования журналистов скорректировать заработную плату после падения курса египетского фунта", - сказал аль-Гар РИА Новости.
По его словам, египетский профессиональный союз журналистов (синдикат) подал протест в адрес руководства Би-би-си в связи с игнорированием им обесценения египетской валюты.
Сотрудники офиса Би-би-си в Каире приостановили работу до вечера среды. По их словам, однодневная забастовка является первым шагом, который может привести к эскалации в случае, если администрация не отреагирует на требования о корректировке заработной платы.
Со своей стороны, поддержку требованиям сотрудников каирского бюро Би-би-си выразила Международная федерация журналистов
.
Би-би-си на данный момент пока не прокомментировала ситуацию со своим каирским бюро.
С марта 2021 года египетский фунт по отношению к доллару ослаб практически в два раза. В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Египте
составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.
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