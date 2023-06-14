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Сотни женщин вышли на демонстрацию в центре Цюриха

Сотни женщин вышли на демонстрацию в центре Цюриха - РИА Новости, 14.06.2023

Сотни женщин вышли на демонстрацию в центре Цюриха

Сотни женщин и девушек вышли на демонстрацию в среду в Цюрихе в рамках общенациональной женской забастовки, которая в этом году проходит под лозунгом "Зарплата, РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:07

2023-06-14T21:07

2023-06-14T21:07

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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Сотни женщин и девушек вышли на демонстрацию в среду в Цюрихе в рамках общенациональной женской забастовки, которая в этом году проходит под лозунгом "Зарплата, время, уважение", передаёт корреспондент РИА Новости. Женские забастовки проводятся в Швейцарии каждый год именно 14 июня на протяжении уже более 30 лет. В этот день в 1981 году в стране приняли поправку в Конституцию о равенстве мужчин и женщин, в том числе относительно оплаты труда, а спустя ровно 10 лет сотни тысяч швейцарок провели первую забастовку с требованием соблюдать эти законодательные изменения. В 2023 году участвующие в забастовке женщины требуют принятия общенациональных мер по борьбе с гендерным, сексуальным и бытовым насилием, закрепления в Конституции страны права на бесплатный аборт, а также увеличения продолжительности декретных отпусков до одного года для обоих родителей (сейчас женщины в Швейцарии имеют право на 14 недель оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами). Акция в Цюрихе была согласована и приходит спокойно, участницы выкрикивают лозунги в поддержку равноправия и поют песни. Демонстрацию сопровождает одна машина полиции, правоохранители не вмешиваются в происходящее.

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в мире, цюрих, швейцария