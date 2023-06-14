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В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста - РИА Новости, 14.06.2023
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19:28 14.06.2023 (обновлено: 19:52 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/protest-1878160780.html
В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста
В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста - РИА Новости, 14.06.2023
В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста
Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:28
2023-06-14T19:52
польша
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ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Поводом для протеста, организованного движением Strajk Kobiet ("Забастовка женщин"), послужила недавняя смерть беременной женщины в госпитале Нового Тарга, где врачи отказали 33-летней пациентке по имени Дорота в прерывании беременности, несмотря на осложнения. Женщина умерла через три дня от осложнений, вызванных беременностью. В среду вечером несколько тысяч человек собрались у памятника Николаю Копернику в центре Варшавы. Они принесли с собой плакаты с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Я не инкубатор", "Прекратите нас убивать". У ближайшего костела в нескольких десятках метрах от места проведения акции собралась немногочисленная манифестация противников абортов. Они держат плакаты "Аборт убивает", "73 миллиона жертв абортов ежегодно" и громко читают молитвы. Полиция кордоном разделила участников двух акций. Согласно информации, представленной организаторами, подобные протесты проходят не только в Варшаве, но и в более чем 40 населенных пунктов Польши. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния. Ранее Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
https://ria.ru/20230415/demonstratsiya-1865595903.html
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
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польша, варшава, в мире
Польша, Варшава, В мире
В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста

Движение Strajk Kobiet проводит акцию протеста в Варшаве после смерти беременной женщины

© Ogólnopolski Strajk KobietПротивники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы
Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы
© Ogólnopolski Strajk Kobiet
Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Поводом для протеста, организованного движением Strajk Kobiet ("Забастовка женщин"), послужила недавняя смерть беременной женщины в госпитале Нового Тарга, где врачи отказали 33-летней пациентке по имени Дорота в прерывании беременности, несмотря на осложнения. Женщина умерла через три дня от осложнений, вызванных беременностью.
В среду вечером несколько тысяч человек собрались у памятника Николаю Копернику в центре Варшавы. Они принесли с собой плакаты с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Я не инкубатор", "Прекратите нас убивать".
У ближайшего костела в нескольких десятках метрах от места проведения акции собралась немногочисленная манифестация противников абортов. Они держат плакаты "Аборт убивает", "73 миллиона жертв абортов ежегодно" и громко читают молитвы. Полиция кордоном разделила участников двух акций.
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Согласно информации, представленной организаторами, подобные протесты проходят не только в Варшаве, но и в более чем 40 населенных пунктов Польши.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.
Ранее Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
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