https://ria.ru/20230614/protest-1878160780.html

В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста

В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста - РИА Новости, 14.06.2023

В Варшаве противники запрета абортов проводят акцию протеста

Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:28

2023-06-14T19:28

2023-06-14T19:52

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ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Поводом для протеста, организованного движением Strajk Kobiet ("Забастовка женщин"), послужила недавняя смерть беременной женщины в госпитале Нового Тарга, где врачи отказали 33-летней пациентке по имени Дорота в прерывании беременности, несмотря на осложнения. Женщина умерла через три дня от осложнений, вызванных беременностью. В среду вечером несколько тысяч человек собрались у памятника Николаю Копернику в центре Варшавы. Они принесли с собой плакаты с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Я не инкубатор", "Прекратите нас убивать". У ближайшего костела в нескольких десятках метрах от места проведения акции собралась немногочисленная манифестация противников абортов. Они держат плакаты "Аборт убивает", "73 миллиона жертв абортов ежегодно" и громко читают молитвы. Полиция кордоном разделила участников двух акций. Согласно информации, представленной организаторами, подобные протесты проходят не только в Варшаве, но и в более чем 40 населенных пунктов Польши. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния. Ранее Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.

https://ria.ru/20230415/demonstratsiya-1865595903.html

https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html

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