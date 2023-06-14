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Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Краснодарском крае - РИА Новости, 14.06.2023
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18:52 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/prognoz-1878151629.html
Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Краснодарском крае
Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Краснодарском крае - РИА Новости, 14.06.2023
Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Краснодарском крае
Сложная погода в Краснодарском крае продлится, как минимум, до конца недели, в бассейне реки Кубань прогнозируется подтопление территорий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:52
2023-06-14T18:52
краснодарский край
россия
апшеронский район
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Сложная погода в Краснодарском крае продлится, как минимум, до конца недели, в бассейне реки Кубань прогнозируется подтопление территорий, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сегодня и завтра в связи с интенсивными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается достижение опасных отметок. Это значит, что прогнозируется подтопление территорий… Это опасная ситуация", - сказал Вильфанд. Синоптик уточнил, что неблагоприятный прогноз распространяется на Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Туапсинский, Апшеронский районы Краснодарского края, а также город-курорт Геленджик. "Сложная погода до конца недели, как минимум", - добавил Вильфанд. В среду утром оперштаб Кубани сообщил, что из-за сильных ливней река Мацеста в Сочи вышла из берегов. В городе до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
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краснодарский край, россия, апшеронский район, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Краснодарский край, Россия, Апшеронский район, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в Краснодарском крае

Синоптик Вильфанд: на территориях Краснодарского края возможны подтопления

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Сложная погода в Краснодарском крае продлится, как минимум, до конца недели, в бассейне реки Кубань прогнозируется подтопление территорий, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня и завтра в связи с интенсивными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается достижение опасных отметок. Это значит, что прогнозируется подтопление территорий… Это опасная ситуация", - сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что неблагоприятный прогноз распространяется на Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Туапсинский, Апшеронский районы Краснодарского края, а также город-курорт Геленджик.
"Сложная погода до конца недели, как минимум", - добавил Вильфанд.
В среду утром оперштаб Кубани сообщил, что из-за сильных ливней река Мацеста в Сочи вышла из берегов. В городе до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
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Краснодарский крайРоссияАпшеронский районРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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