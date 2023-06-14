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МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов - РИА Новости, 14.06.2023
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11:24 14.06.2023
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МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов - РИА Новости, 14.06.2023
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:24
2023-06-14T11:24
россия
сирия
турция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Российский проект "дорожной карты" готов. Как раз наша задача - обсудить с нашими партерами и продвинуться в этой работе. Надеемся, что встреча в Астане позволит нам серьезно продвинуться", - сказал Богданов журналистам.
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россия, сирия, турция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сирия, Турция, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов

Замглавы МИД Богданов: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«
"Российский проект "дорожной карты" готов. Как раз наша задача - обсудить с нашими партерами и продвинуться в этой работе. Надеемся, что встреча в Астане позволит нам серьезно продвинуться", - сказал Богданов журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Лавров рассказал, что может дать нормализация между Турцией и Сирией
10 мая, 12:10
 
РоссияСирияТурцияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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