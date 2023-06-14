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МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов - РИА Новости, 14.06.2023
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:24
2023-06-14T11:24
2023-06-14T11:24
россия
сирия
турция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Российский проект "дорожной карты" готов. Как раз наша задача - обсудить с нашими партерами и продвинуться в этой работе. Надеемся, что встреча в Астане позволит нам серьезно продвинуться", - сказал Богданов журналистам.
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россия, сирия, турция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сирия, Турция, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
Замглавы МИД Богданов: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов