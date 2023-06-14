https://ria.ru/20230614/proekt-1877983051.html

МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов

МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов - РИА Новости, 14.06.2023

МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов

Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:24

2023-06-14T11:24

2023-06-14T11:24

россия

сирия

турция

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Российский проект "дорожной карты" готов. Как раз наша задача - обсудить с нашими партерами и продвинуться в этой работе. Надеемся, что встреча в Астане позволит нам серьезно продвинуться", - сказал Богданов журналистам.

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html

россия

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, турция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)