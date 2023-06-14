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Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается
Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается
Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:14
2023-06-14T10:14
2023-06-14T10:14
пмэф-2023
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце марта она отмечала, что проект указа находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время. "("Зерновой указ" - ред.) дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления администрации президента. На площадке правительства со снятыми разногласиями мы должны его увидеть примерно в середине июня", - рассказала Абрамченко. В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна. Тогда Абрамченко отмечала, что России необходим "зерновой" аналог указа об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях, "но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
https://ria.ru/20230614/pmef-1877773330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается
Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах внесут в правительство в июне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
В конце марта она отмечала, что проект указа находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время.
«
"("Зерновой указ" - ред.) дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления администрации президента. На площадке правительства со снятыми разногласиями мы должны его увидеть примерно в середине июня", - рассказала Абрамченко.
В марте Минсельхоз
РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи
) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна.
Тогда Абрамченко отмечала, что России необходим "зерновой" аналог указа об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях, "но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте".
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Петербургский международный экономический форум