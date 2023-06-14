https://ria.ru/20230614/proekt-1877960198.html

Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается

Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается - РИА Новости, 14.06.2023

Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается

Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:14

2023-06-14T10:14

2023-06-14T10:14

пмэф-2023

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_0:14:3386:1919_1920x0_80_0_0_e1a289a8ea0d339e26a95337a180f97a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце марта она отмечала, что проект указа находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время. "("Зерновой указ" - ред.) дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления администрации президента. На площадке правительства со снятыми разногласиями мы должны его увидеть примерно в середине июня", - рассказала Абрамченко. В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента, в котором предложил создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна. Тогда Абрамченко отмечала, что России необходим "зерновой" аналог указа об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях, "но он будет чуть гибче, чем газовый указ, он даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

https://ria.ru/20230614/pmef-1877773330.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)