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В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола
В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете смены пола. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:03
2023-06-14T10:03
2023-06-14T11:11
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете смены пола.Документ, внесенный в нижнюю палату в конце мая, предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций.По словам вице-спикера Петра Толстого, автором инициативы стали "почти 400 парламентариев".Он также отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. Но в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии, а не отдельным врачом единолично.
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госдума рф, общество, петр толстой, россия
Госдума РФ, Общество, Петр Толстой, Россия
В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола
Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил к I чтению проект о запрете смены пола
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете смены пола.
Документ, внесенный в нижнюю палату в конце мая, предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций.
По словам вице-спикера Петра Толстого
, автором инициативы стали "почти 400 парламентариев".
Он также отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. Но в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии, а не отдельным врачом единолично.
Минюст представит законопроект о запрете смены пола в паспорте