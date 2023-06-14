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В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола

В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023

В Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете смены пола. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:03

2023-06-14T10:03

2023-06-14T11:11

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете смены пола.Документ, внесенный в нижнюю палату в конце мая, предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций.По словам вице-спикера Петра Толстого, автором инициативы стали "почти 400 парламентариев".Он также отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. Но в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии, а не отдельным врачом единолично.

https://ria.ru/20230510/pol-1870793400.html

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госдума рф, общество, петр толстой, россия