https://ria.ru/20230614/prizyv-1878113088.html

Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 14.06.2023

Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, говорится на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:53

2023-06-14T16:53

2023-06-14T18:31

общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/66/401176692_0:200:1518:1054_1920x0_80_0_0_bba5b486e3ea2d33b5bb775a5b975ef5.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, говорится на сайте нижней палаты парламента.Нововведение предусматривает повышение нижнего предела призывного возраста с 18 лет до 21 года. При этом верхний предел планируют повысить до 30 лет вместо нынешних 27.В пояснительной записке указано, что подобная мера позволит гражданам получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.Согласно законопроекту, переходный период продлится до 2026 года: в 2024-м на военную службу призовут граждан от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.Подчеркивается, что уже выданные отсрочки от призыва будут действовать до истечения их срока или до исчезновения оснований для них.

https://ria.ru/20230518/povestka-1872627228.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф