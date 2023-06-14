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Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 14.06.2023
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16:53 14.06.2023 (обновлено: 18:31 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/prizyv-1878113088.html
Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста
Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, говорится на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:53
2023-06-14T18:31
общество
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, говорится на сайте нижней палаты парламента.Нововведение предусматривает повышение нижнего предела призывного возраста с 18 лет до 21 года. При этом верхний предел планируют повысить до 30 лет вместо нынешних 27.В пояснительной записке указано, что подобная мера позволит гражданам получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.Согласно законопроекту, переходный период продлится до 2026 года: в 2024-м на военную службу призовут граждан от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.Подчеркивается, что уже выданные отсрочки от призыва будут действовать до истечения их срока или до исчезновения оснований для них.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Нововведение предусматривает повышение нижнего предела призывного возраста с 18 лет до 21 года. При этом верхний предел планируют повысить до 30 лет вместо нынешних 27.
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В пояснительной записке указано, что подобная мера позволит гражданам получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
Согласно законопроекту, переходный период продлится до 2026 года: в 2024-м на военную службу призовут граждан от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.
Подчеркивается, что уже выданные отсрочки от призыва будут действовать до истечения их срока или до исчезновения оснований для них.
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