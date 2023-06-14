https://ria.ru/20230614/prigovor-1877946291.html

Экс-глава ПФР на Сахалине получил 13 лет за коррупцию

Экс-глава ПФР на Сахалине получил 13 лет за коррупцию - РИА Новости, 14.06.2023

Экс-глава ПФР на Сахалине получил 13 лет за коррупцию

Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-начальника отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области Дениса Мазура к 13 годам лишения свободы и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:39

2023-06-14T08:39

2023-06-14T08:39

происшествия

россия

сахалинская область

холмск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-начальника отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области Дениса Мазура к 13 годам лишения свободы и штрафу в 80 миллионов рублей за коррупционные преступления, сообщила в Telegram-канале прокуратура региона. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя, назначив осужденному наказание в виде реального лишения свободы сроком 13 лет, а также штрафом в размере 80,1 миллиона рублей и запретом занимать после освобождения определенные должности сроком 6 лет", - говорится в сообщении. Мазур признан виновным в получении взяток в значительном, а также особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов. Вину в совершении всех инкриминируемых преступлений осужденный не признал. Установлено, что Мазур с 2014 года получил от местного предпринимателя более 11 миллионов рублей из обещанных 39 миллионов за содействие и общее покровительство при сдаче в аренду подразделениям регионального Пенсионного фонда России имущества, принадлежащего взяткодателю. Кроме того, он обеспечил длительную аренду необходимого помещения в Холмске у знакомого предпринимателя, от которого систематически получал взятки в размере половины извлекаемой им прибыли. Часть незаконно полученного вознаграждения коррупционер легализовал, купив автомобиль и зарегистрировав его на родственника. Общий ущерб, нанесенный осужденным Российской Федерации, превысил более 55 миллионов рублей, подсчитало следствие. Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах РФ, удовлетворен, с осужденного взыскано 55 миллионов рублей. На его имущество, включая квартиры в элитном многоквартирном доме и автомобиль, наложен арест, а зарегистрированное на родственника транспортное средство обращено в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Взяткодатель ранее был осужден к штрафу в 38 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230517/korruptsiya-1872467157.html

https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html

россия

сахалинская область

холмск

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происшествия, россия, сахалинская область, холмск