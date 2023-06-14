https://ria.ru/20230614/preparaty-1878117276.html

Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола

Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола - РИА Новости, 14.06.2023

Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола

Вице-спикер ГД Петр Толстой предложил проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:04

2023-06-14T17:04

2023-06-14T17:04

общество

петр толстой

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предложил проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов. "Нам нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня. Это контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства и достаточно жесткий, и нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства", - сообщил он на пленарном заседании ГД.

https://ria.ru/20230614/zapret-1878110660.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, петр толстой, госдума рф