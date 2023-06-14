https://ria.ru/20230614/preparaty-1878117276.html
Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола
Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола
Вице-спикер ГД Петр Толстой предложил проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:04
2023-06-14T17:04
2023-06-14T17:04
общество
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предложил проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов. "Нам нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня. Это контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства и достаточно жесткий, и нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства", - сообщил он на пленарном заседании ГД.
https://ria.ru/20230614/zapret-1878110660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, петр толстой, госдума рф
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ
Толстой призвал проработать контроль препаратов для смены пола
Толстой: нужно проработать контроль гормональных препаратов для смены пола и абортов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предложил проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов.
"Нам нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня. Это контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства и достаточно жесткий, и нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства", - сообщил он на пленарном заседании ГД.
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола