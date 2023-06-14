https://ria.ru/20230614/preparaty-1877991888.html

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России - РИА Новости, 14.06.2023

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России

Дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в России нет, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, выступая на РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:58

2023-06-14T11:58

2023-06-14T11:58

пмэф-2023

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в России нет, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, выступая на сессии ПМЭФ. "Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что спустя год после введения санкций, можно говорить о том, что фармотрасль в России воспользовалась данной ситуацией для укрепления и развития лекарственного обеспечения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230415/preparat-1865508330.html

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2023

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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)