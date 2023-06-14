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В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:58 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/preparaty-1877991888.html
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России - РИА Новости, 14.06.2023
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России
Дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в России нет, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, выступая на РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:58
2023-06-14T11:58
пмэф-2023
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в России нет, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, выступая на сессии ПМЭФ. "Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что спустя год после введения санкций, можно говорить о том, что фармотрасль в России воспользовалась данной ситуацией для укрепления и развития лекарственного обеспечения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита препаратов в России

Замглавы Минздрава Глаголев заверил, что дефицита препаратов в России не отмечается

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в одной из аптек
Продажа лекарств в одной из аптек - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Продажа лекарств в одной из аптек. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в России нет, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, выступая на сессии ПМЭФ.
«
"Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", - сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что спустя год после введения санкций, можно говорить о том, что фармотрасль в России воспользовалась данной ситуацией для укрепления и развития лекарственного обеспечения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза
15 апреля, 09:55
 
ПМЭФ-2023Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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