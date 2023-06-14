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Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023
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17:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/preparat-1878123087.html
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы
Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:22
2023-06-14T17:22
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание костей и суставов), рассчитывает на его регистрацию в ближайшие годы, сообщил заместитель гендиректора Biocad Павел Яковлев. "В результате (взаимодействия с РНИМУ имени Н. И. Пирогова - ред.) получается очень классная разработка, которая сейчас уже находится на второй стадии клинических исследований, и мы надеемся, что в ближайшие годы будет зарегистрирована", - сказал он журналистам. По оценке Яковлева, создание препаратов в сотрудничестве с научными организациями позволяет повысить эффективность их действия. Помимо лекарства против болезни Бехтерева, компания Biocad и университет имени Пирогова разрабатывают препарат от диабета первого типа, добавил Яковлев. По его данным, этот препарат "выйдет на клинические исследования в конце этого года". Ранее в марте Сеченовский университет сообщал о старте клинического исследования российского препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Это лекарство планируется зарегистрировать и в Китае. На сегодняшний день болезнь Бехтерева считается неизлечимым заболеванием, оно часто приводит к неподвижности и инвалидизации.
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Екатерина Зайцева
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество
Общество, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Здоровье - Общество
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы

В Biocad рассчитывают на скорую регистрацию российского препарата от болезни Бехтерева

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание костей и суставов), рассчитывает на его регистрацию в ближайшие годы, сообщил заместитель гендиректора Biocad Павел Яковлев.
"В результате (взаимодействия с РНИМУ имени Н. И. Пирогова - ред.) получается очень классная разработка, которая сейчас уже находится на второй стадии клинических исследований, и мы надеемся, что в ближайшие годы будет зарегистрирована", - сказал он журналистам.
По оценке Яковлева, создание препаратов в сотрудничестве с научными организациями позволяет повысить эффективность их действия. Помимо лекарства против болезни Бехтерева, компания Biocad и университет имени Пирогова разрабатывают препарат от диабета первого типа, добавил Яковлев.
По его данным, этот препарат "выйдет на клинические исследования в конце этого года".
Ранее в марте Сеченовский университет сообщал о старте клинического исследования российского препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Это лекарство планируется зарегистрировать и в Китае.
На сегодняшний день болезнь Бехтерева считается неизлечимым заболеванием, оно часто приводит к неподвижности и инвалидизации.
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ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровье - Общество
 
 
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