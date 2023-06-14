https://ria.ru/20230614/preparat-1878123087.html
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы
Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:22
2023-06-14T17:22
2023-06-14T17:22
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943277_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_3ed171967efb97e603ad6b27ba321613.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание костей и суставов), рассчитывает на его регистрацию в ближайшие годы, сообщил заместитель гендиректора Biocad Павел Яковлев. "В результате (взаимодействия с РНИМУ имени Н. И. Пирогова - ред.) получается очень классная разработка, которая сейчас уже находится на второй стадии клинических исследований, и мы надеемся, что в ближайшие годы будет зарегистрирована", - сказал он журналистам. По оценке Яковлева, создание препаратов в сотрудничестве с научными организациями позволяет повысить эффективность их действия. Помимо лекарства против болезни Бехтерева, компания Biocad и университет имени Пирогова разрабатывают препарат от диабета первого типа, добавил Яковлев. По его данным, этот препарат "выйдет на клинические исследования в конце этого года". Ранее в марте Сеченовский университет сообщал о старте клинического исследования российского препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Это лекарство планируется зарегистрировать и в Китае. На сегодняшний день болезнь Бехтерева считается неизлечимым заболеванием, оно часто приводит к неподвижности и инвалидизации.
https://ria.ru/20221027/artrit-1827243665.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943277_0:25:2600:1975_1920x0_80_0_0_489099dbba843bc4bd541f34b2584c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество
Общество, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Здоровье - Общество
Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы
В Biocad рассчитывают на скорую регистрацию российского препарата от болезни Бехтерева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание костей и суставов), рассчитывает на его регистрацию в ближайшие годы, сообщил заместитель гендиректора Biocad Павел Яковлев.
"В результате (взаимодействия с РНИМУ
имени Н. И. Пирогова - ред.) получается очень классная разработка, которая сейчас уже находится на второй стадии клинических исследований, и мы надеемся, что в ближайшие годы будет зарегистрирована", - сказал он журналистам.
По оценке Яковлева, создание препаратов в сотрудничестве с научными организациями позволяет повысить эффективность их действия. Помимо лекарства против болезни Бехтерева, компания Biocad и университет имени Пирогова разрабатывают препарат от диабета первого типа, добавил Яковлев.
По его данным, этот препарат "выйдет на клинические исследования в конце этого года".
Ранее в марте Сеченовский университет сообщал о старте клинического исследования российского препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Это лекарство планируется зарегистрировать и в Китае
.
На сегодняшний день болезнь Бехтерева считается неизлечимым заболеванием, оно часто приводит к неподвижности и инвалидизации.
Что такое артрит: особенности заболевания, симптомы, осложнения и лечение