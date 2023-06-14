https://ria.ru/20230614/preparat-1878123087.html

Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы

Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы - РИА Новости, 14.06.2023

Российский препарат от болезни Бехтерева зарегистрируют в ближайшие годы

Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:22

2023-06-14T17:22

2023-06-14T17:22

общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Биотехнологическая компания Biocad, которая вместе с университетом имени Пирогова разрабатывает препарат против неизлечимой болезни Бехтерева (заболевание костей и суставов), рассчитывает на его регистрацию в ближайшие годы, сообщил заместитель гендиректора Biocad Павел Яковлев. "В результате (взаимодействия с РНИМУ имени Н. И. Пирогова - ред.) получается очень классная разработка, которая сейчас уже находится на второй стадии клинических исследований, и мы надеемся, что в ближайшие годы будет зарегистрирована", - сказал он журналистам. По оценке Яковлева, создание препаратов в сотрудничестве с научными организациями позволяет повысить эффективность их действия. Помимо лекарства против болезни Бехтерева, компания Biocad и университет имени Пирогова разрабатывают препарат от диабета первого типа, добавил Яковлев. По его данным, этот препарат "выйдет на клинические исследования в конце этого года". Ранее в марте Сеченовский университет сообщал о старте клинического исследования российского препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Это лекарство планируется зарегистрировать и в Китае. На сегодняшний день болезнь Бехтерева считается неизлечимым заболеванием, оно часто приводит к неподвижности и инвалидизации.

https://ria.ru/20221027/artrit-1827243665.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество