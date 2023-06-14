https://ria.ru/20230614/predlozhenie-1878008523.html

Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию

Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:32

2023-06-14T12:32

2023-06-14T12:59

в мире

стамбул

украина

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле."Он (Зеленский - ред.) мне предлагает: давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова (начальник военной разведки Украины - ред.) на переговоры... Мы поехали через границу их, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз. Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами", - сказал он. "Хотите разговаривать - давайте разговаривать", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878016279.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, украина, александр лукашенко