https://ria.ru/20230614/predlozhenie-1878008523.html
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:32
2023-06-14T12:32
2023-06-14T12:59
в мире
стамбул
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле."Он (Зеленский - ред.) мне предлагает: давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова (начальник военной разведки Украины - ред.) на переговоры... Мы поехали через границу их, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз. Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами", - сказал он. "Хотите разговаривать - давайте разговаривать", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878016279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, украина, александр лукашенко
В мире, Стамбул, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию
Лукашенко заявил, что послал на хрен украинскую делегацию, предлагавшую переговоры