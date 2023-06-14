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Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию - РИА Новости, 14.06.2023
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12:32 14.06.2023 (обновлено: 12:59 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/predlozhenie-1878008523.html
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:32
2023-06-14T12:59
в мире
стамбул
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле."Он (Зеленский - ред.) мне предлагает: давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова (начальник военной разведки Украины - ред.) на переговоры... Мы поехали через границу их, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз. Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами", - сказал он. "Хотите разговаривать - давайте разговаривать", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878016279.html
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в мире, стамбул, украина, александр лукашенко
В мире, Стамбул, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что послал на хрен украинскую делегацию

Лукашенко заявил, что послал на хрен украинскую делегацию, предлагавшую переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "России 1", что "послал на хрен" украинскую делегацию, которая предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле.
"Он (Зеленский - ред.) мне предлагает: давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова (начальник военной разведки Украины - ред.) на переговоры... Мы поехали через границу их, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз. Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами", - сказал он. "Хотите разговаривать - давайте разговаривать", - добавил Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Вчера, 12:54
 
В миреСтамбулУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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