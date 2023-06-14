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СМИ: за взрывами на "Северных потоках" мог стоять главком ВСУ Залужный - РИА Новости, 14.06.2023
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01:00 14.06.2023 (обновлено: 01:02 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/potoki-1877921378.html
СМИ: за взрывами на "Северных потоках" мог стоять главком ВСУ Залужный
СМИ: за взрывами на "Северных потоках" мог стоять главком ВСУ Залужный - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: за взрывами на "Северных потоках" мог стоять главком ВСУ Залужный
Организацией диверсии на газопроводах "Северный поток" должен был руководить главком ВСУ Валерий Залужный, соответствующая информация содержалась в украинском... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:00
2023-06-14T01:02
в мире
украина
сша
сеймур херш
валерий залужный
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Организацией диверсии на газопроводах "Северный поток" должен был руководить главком ВСУ Валерий Залужный, соответствующая информация содержалась в украинском плане, который удалось перехватить Службе военной разведки Нидерландов (MIVD), сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).По данным расследования NOS и Nieuwsuur совместно с немецкими Die Zeit и ARD, Служба военной разведки Нидерландов проинформировала ЦРУ о намерении Украины провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Киеву.Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках". При этом Владимир Зеленский, как утверждается, не должен был знать об этом плане.Киев все отрицаетГлавное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal."Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - говорится в материале издания.Без комментариевСША не намерены комментировать частные дипломатические переговоры с Украиной, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о публикациях в прессе относительно того, что в Вашингтоне заранее знали о планах Киева атаковать "Северные потоки" и ЦРУ предостерегало украинские власти от этого шага."Относительно данного вопроса, мы не собираемся комментировать частные дипломатические обсуждения, которые мы ведем с украинскими властями", - сообщил он журналистам на брифинге.Миллер добавил, что ряд стран в настоящее время ведут "независимые расследования" атак на "Cеверные потоки" и Штаты ждут завершения этого процесса.Взрывы на "Северных потоках"Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, в котором говорится, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон отверг причастность Штатов к диверсии.
https://ria.ru/20230613/molchanie-1877754092.html
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в мире, украина, сша, сеймур херш, валерий залужный, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Украина, США, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: за взрывами на "Северных потоках" мог стоять главком ВСУ Залужный

NOS: подготовкой диверсий на "Северных потоках" мог руководить главком ВСУ Залужный

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Организацией диверсии на газопроводах "Северный поток" должен был руководить главком ВСУ Валерий Залужный, соответствующая информация содержалась в украинском плане, который удалось перехватить Службе военной разведки Нидерландов (MIVD), сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Китай возмутился молчанию США по делу о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 11:39
По данным расследования NOS и Nieuwsuur совместно с немецкими Die Zeit и ARD, Служба военной разведки Нидерландов проинформировала ЦРУ о намерении Украины провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Киеву.
Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках". При этом Владимир Зеленский, как утверждается, не должен был знать об этом плане.

Киев все отрицает

Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal.
"Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - говорится в материале издания.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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11 июня, 10:28

Без комментариев

США не намерены комментировать частные дипломатические переговоры с Украиной, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о публикациях в прессе относительно того, что в Вашингтоне заранее знали о планах Киева атаковать "Северные потоки" и ЦРУ предостерегало украинские власти от этого шага.
«
"Относительно данного вопроса, мы не собираемся комментировать частные дипломатические обсуждения, которые мы ведем с украинскими властями", - сообщил он журналистам на брифинге.
Миллер добавил, что ряд стран в настоящее время ведут "независимые расследования" атак на "Cеверные потоки" и Штаты ждут завершения этого процесса.

Взрывы на "Северных потоках"

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, в котором говорится, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон отверг причастность Штатов к диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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10 июня, 10:34
 
В миреУкраинаСШАСеймур ХершВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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