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ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/poteri-1878057625.html
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях
За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:45
2023-06-14T14:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. "Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878054574.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли 800 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России.
"Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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