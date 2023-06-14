https://ria.ru/20230614/poteri-1878057625.html
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях
За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:45
2023-06-14T14:45
2023-06-14T14:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_239:0:3124:1623_1920x0_80_0_0_22e4be801fa113320590a1b845e366d5.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. "Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878054574.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_0780aef4213760117eb746c375a9d529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли 800 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях