https://ria.ru/20230614/poteri-1878057625.html

ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.06.2023

ВСУ за сутки потеряли 800 военных на двух направлениях

За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. За сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 человек, 20 танков, сообщили в сводке Минобороны России. "Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878054574.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)