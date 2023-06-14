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Китайский дипломат заявил об объективной позиции КНР в украинском вопросе
Китайский дипломат заявил об объективной позиции КНР в украинском вопросе - РИА Новости, 14.06.2023
Китайский дипломат заявил об объективной позиции КНР в украинском вопросе
В украинском вопросе Китай занимает объективную и справедливую позицию, выступает защитником мира, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:28
2023-06-14T06:28
2023-06-14T06:28
чжан ханьхуэй
ли хуэй
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В украинском вопросе Китай занимает объективную и справедливую позицию, выступает защитником мира, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай не является зачинщиком этого кризиса или одной из сторон конфликта. Он выступает защитником мира и инициатором мирных переговоров. В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную, справедливую позицию и никогда не прекращал усилий по возобновлению мирных переговоров, всегда выступал на стороне мира, диалога, на стороне справедливости", - подчеркнул посол. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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чжан ханьхуэй, ли хуэй, китай, россия, украина, в мире
Чжан Ханьхуэй, Ли Хуэй, Китай, Россия, Украина, В мире
Китайский дипломат заявил об объективной позиции КНР в украинском вопросе
Посол КНР Чжан: в украинском вопросе Пекин занимает объективную и справедливую позицию