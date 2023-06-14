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В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи - РИА Новости, 14.06.2023
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17:39 14.06.2023 (обновлено: 17:43 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pomosch-1878131638.html
В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи
В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи - РИА Новости, 14.06.2023
В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи
Объем оказания онкологической помощи растет в регионах РФ, в региональных онкологических диспансерах мощная линейка обследований, заявил главный внештатный... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:39
2023-06-14T17:43
пмэф-2023
россия
андрей каприн
мария макарова
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Объем оказания онкологической помощи растет в регионах РФ, в региональных онкологических диспансерах мощная линейка обследований, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн. "На самом деле происходит рост объемов оказания онкологической помощи в регионах", - сказал Каприн на форуме "Лекарственная безопасность" на ПМЭФ. По его словам, за время работы программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" "серьезно перевооружилась онкологическая структура", например, выросли требования к региональным онкологическим диспансерам. "Их сейчас уже и диспансерами не назовешь, потому что там настолько мощная линейка обследования лечения, и мы с них требуем молекулярные генетические исследования, что их можно уже называть смело онкологическими региональными центрами", - пояснил Каприн. По мнению руководителя направления онкогенетики ООО "Эвоген" Марии Макаровой, значительным упущением является то, что в РФ нет персонализированной профилактической медицины. "Надо стремиться к тому, чтобы человек с диагностированной мутацией хотя бы имел возможность проконсультироваться с генетиком по ОМС или у него есть отягощенный семейных онкологический анамнез", - пояснила эксперт и добавила, внедрение полногеномных исследований в рутинную медпрактику возможно, но при условии увеличении количества специалистов и снижения стоимости. Она рассказала, что, к примеру, наследственные формы рака молочной железы развиваются в основном в 35-50 лет, но комплекс мероприятий по профилактике раннего выявления следует проводить до этого. Кроме того, Макарова отметила, что "Эвоген" проводит обследование здоровых людей и выявляет среди них 3-5% носителей мутаций, связанных с опухолевыми синдромами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/smertnost-1878020619.html
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россия, андрей каприн, мария макарова, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПМЭФ-2023, Россия, Андрей Каприн, Мария Макарова, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи

Главный онколог Минздрава Каприн: в регионах растет объем оказания онкологической помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота онкологического диспансера в Тамбове
Работа онкологического диспансера в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа онкологического диспансера в Тамбове. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Объем оказания онкологической помощи растет в регионах РФ, в региональных онкологических диспансерах мощная линейка обследований, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.
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"На самом деле происходит рост объемов оказания онкологической помощи в регионах", - сказал Каприн на форуме "Лекарственная безопасность" на ПМЭФ.
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По его словам, за время работы программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" "серьезно перевооружилась онкологическая структура", например, выросли требования к региональным онкологическим диспансерам.
«
"Их сейчас уже и диспансерами не назовешь, потому что там настолько мощная линейка обследования лечения, и мы с них требуем молекулярные генетические исследования, что их можно уже называть смело онкологическими региональными центрами", - пояснил Каприн.
По мнению руководителя направления онкогенетики ООО "Эвоген" Марии Макаровой, значительным упущением является то, что в РФ нет персонализированной профилактической медицины.
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"Надо стремиться к тому, чтобы человек с диагностированной мутацией хотя бы имел возможность проконсультироваться с генетиком по ОМС или у него есть отягощенный семейных онкологический анамнез", - пояснила эксперт и добавила, внедрение полногеномных исследований в рутинную медпрактику возможно, но при условии увеличении количества специалистов и снижения стоимости.
Она рассказала, что, к примеру, наследственные формы рака молочной железы развиваются в основном в 35-50 лет, но комплекс мероприятий по профилактике раннего выявления следует проводить до этого. Кроме того, Макарова отметила, что "Эвоген" проводит обследование здоровых людей и выявляет среди них 3-5% носителей мутаций, связанных с опухолевыми синдромами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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