В Челябинской области собрали 1,5 миллиона рублей на гумпомощь для СВО
Челябинская область направит в зону СВО маскировочные сети, бензопилы и продукты
© пресс-служба ОНФ Челябинской области Челябинская область направит в зону СВО маскировочные сети, бензопилы и продукты
© пресс-служба ОНФ Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Челябинская область направит в зону СВО маскировочные сети, бензопилы, бинокли, запчасти для автомобилей "Урал", а также продукты и медикаменты, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
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"Делимся итогами марафона в рамках проекта "Все для Победы!", который мы организовали в преддверии Дня России. Нам удалось собрать гумпомощи в общей сложности на сумму 1,5 млн рублей. Из них на 1 млн рублей – самого необходимого на передовой: маскировочные сети, инструменты, бензопилы, запчасти на автомобили "Урал", продукты, медикаменты. Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне. Все это отправим в ближайшее время южноуральским бойцам на линию соприкосновения в составе гумпомощи", - говорится в сообщении.
Также, поясняет ОНФ, 535 тысяч рублей южноуральцы перевели на региональный счет.
"В рамках марафона мы приобрели для наших парней техническое оборудование: калиматорные и тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, бинокли, тактические ремни, спецаппаратуру для квадрокоптеров, тепловизоры. А челябинский предприниматель передал автомобиль УАЗ", - добавляется в сообщении.
Гуманитарная миссия будет продолжена, отмечает ОНФ.