https://ria.ru/20230614/pomosch-1878043118.html

В Челябинской области собрали 1,5 миллиона рублей на гумпомощь для СВО

В Челябинской области собрали 1,5 миллиона рублей на гумпомощь для СВО - РИА Новости, 14.06.2023

В Челябинской области собрали 1,5 миллиона рублей на гумпомощь для СВО

Челябинская область направит в зону СВО маскировочные сети, бензопилы, бинокли, запчасти для автомобилей "Урал", а также продукты и медикаменты, сообщила... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:07

2023-06-14T14:07

2023-06-14T14:07

надежные люди

челябинская область

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Челябинская область направит в зону СВО маскировочные сети, бензопилы, бинокли, запчасти для автомобилей "Урал", а также продукты и медикаменты, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "Делимся итогами марафона в рамках проекта "Все для Победы!", который мы организовали в преддверии Дня России. Нам удалось собрать гумпомощи в общей сложности на сумму 1,5 млн рублей. Из них на 1 млн рублей – самого необходимого на передовой: маскировочные сети, инструменты, бензопилы, запчасти на автомобили "Урал", продукты, медикаменты. Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне. Все это отправим в ближайшее время южноуральским бойцам на линию соприкосновения в составе гумпомощи", - говорится в сообщении. Также, поясняет ОНФ, 535 тысяч рублей южноуральцы перевели на региональный счет. "В рамках марафона мы приобрели для наших парней техническое оборудование: калиматорные и тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, бинокли, тактические ремни, спецаппаратуру для квадрокоптеров, тепловизоры. А челябинский предприниматель передал автомобиль УАЗ", - добавляется в сообщении. Гуманитарная миссия будет продолжена, отмечает ОНФ.

https://ria.ru/20230608/pomosch-1876991980.html

челябинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, общероссийский народный фронт