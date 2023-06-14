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Посол в НАТО: Польша может стать точкой техобслуживания американских танков - РИА Новости, 14.06.2023
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22:33 14.06.2023 (обновлено: 22:38 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/polsha-1878185355.html
Посол в НАТО: Польша может стать точкой техобслуживания американских танков
Посол в НАТО: Польша может стать точкой техобслуживания американских танков - РИА Новости, 14.06.2023
Посол в НАТО: Польша может стать точкой техобслуживания американских танков
Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других, дислоцированных по всей Европе, заявил в среду... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:33
2023-06-14T22:38
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сша
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других, дислоцированных по всей Европе, заявил в среду постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский. "Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе", - сказал дипломат в ходе дискуссии, организованной на площадке медиа-платформы Defense One. Как проинформировал Шатковский, Польша и Германия в ближайшие дни рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши. Ранее стало известно о том, что Польша приобретает у США 250 модернизированных танков M1A2 Abrams, поставка которых ожидается в промежутке между 2025 и 2026 годом. В дополнение к этому, Варшава закупила 116 танков M1A1 Abrams - они, как ожидается, начнут доставляться в страну уже с этого года.
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в мире, польша, сша, европа, нато
В мире, Польша, США, Европа, НАТО
Посол в НАТО: Польша может стать точкой техобслуживания американских танков

Посол в НАТО Шатковский: Польша может стать центром техобслуживания американских танков

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других, дислоцированных по всей Европе, заявил в среду постоянный представитель страны при НАТО Томаш Шатковский.
"Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе", - сказал дипломат в ходе дискуссии, организованной на площадке медиа-платформы Defense One.
Как проинформировал Шатковский, Польша и Германия в ближайшие дни рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши.
Ранее стало известно о том, что Польша приобретает у США 250 модернизированных танков M1A2 Abrams, поставка которых ожидается в промежутке между 2025 и 2026 годом. В дополнение к этому, Варшава закупила 116 танков M1A1 Abrams - они, как ожидается, начнут доставляться в страну уже с этого года.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
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