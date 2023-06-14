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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.06.2023
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08:52 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pogoda-1877948269.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москва в среду впервые этим летом будет "штурмовать" отметку плюс 25 градусов, ожидается ясное небо и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:52
2023-06-14T08:52
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва в среду впервые этим летом будет "штурмовать" отметку плюс 25 градусов, ожидается ясное небо и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится непререкаемым господством антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет идеально погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической макушке лета. Погода классическая "миллион на миллион", то есть исключительно ясное небо, ни облачка. Будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - плюс 22 - плюс 27. Мы идем на штурм отметки плюс 25, это будет впервые в наступившем летнем сезоне", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230613/pogoda-1877810575.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: ясное небо и плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва в среду впервые этим летом будет "штурмовать" отметку плюс 25 градусов, ожидается ясное небо и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится непререкаемым господством антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет идеально погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической макушке лета. Погода классическая "миллион на миллион", то есть исключительно ясное небо, ни облачка. Будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - плюс 22 - плюс 27. Мы идем на штурм отметки плюс 25, это будет впервые в наступившем летнем сезоне", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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