https://ria.ru/20230614/pmef-1878078037.html

В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ

В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:30

2023-06-14T15:30

2023-06-14T15:30

пмэф-2023

куба

россия

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Также вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, такой уровень контактов соответствует уровню наших теплых, конструктивных, союзнических отношений с Кубой", - сказал Песков журналистам в среду. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html

куба

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, политика