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В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:30
2023-06-14T15:30
2023-06-14T15:30
пмэф-2023
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владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Также вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, такой уровень контактов соответствует уровню наших теплых, конструктивных, союзнических отношений с Кубой", - сказал Песков журналистам в среду. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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куба, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, политика
ПМЭФ-2023, Куба, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ
Песков: премьер Кубы Марреро Крус после встречи с Путиным отправится на ПМЭФ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Также вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, такой уровень контактов соответствует уровню наших теплых, конструктивных, союзнических отношений с Кубой", - сказал Песков журналистам в среду.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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