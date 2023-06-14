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В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:30 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pmef-1878078037.html
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:30
2023-06-14T15:30
пмэф-2023
куба
россия
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Также вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, такой уровень контактов соответствует уровню наших теплых, конструктивных, союзнических отношений с Кубой", - сказал Песков журналистам в среду. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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куба, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, политика
ПМЭФ-2023, Куба, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили, что премьер Кубы примет участие в ПМЭФ

Песков: премьер Кубы Марреро Крус после встречи с Путиным отправится на ПМЭФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с премьер-министром Кубы, который затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Также вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Он находится с весьма насыщенным и содержательным визитом в нашей стране. Далее он после встречи с Путиным отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, такой уровень контактов соответствует уровню наших теплых, конструктивных, союзнических отношений с Кубой", - сказал Песков журналистам в среду.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023КубаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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