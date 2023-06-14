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Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
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10:40 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pmef-1877970091.html
Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023
Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:40
2023-06-14T10:40
россия
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кузбасс традиционно активно участвует в ПМЭФ. Все соглашения, ранее подписанные на полях форума, направлены на улучшение качества жизни каждого кузбассовца. Нашей делегации в этом году предстоит напряженная и, уверен, продуктивная работа. К подписанию запланированы около 15 соглашений, в том числе с разными регионами России и крупными компаниями. Они предусматривают сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса. Отмечается, что в рамках форума под председательством Сергея Цивилева пройдут заседание Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) и комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика". Планируется подписание соглашений между правительством Кузбасса, регионами России и инвесторами, а также деловые переговоры с представителями бизнеса и власти. Как председатель Совета МАСС Сергей Цивилев подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив, направленное на улучшение инвестиционного климата в Сибирском федеральном округе, создание благоприятных условий для решения социальных проблем. Регионы Сибири, как и в 2022 году, будут представлены в рамках коллективной экспозиции "Большая Сибирь". Ожидается, что объединенный стенд площадью более 200 квадратных метров станет одним из самых ярких на площадке Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года — под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году в ПМЭФ примут участие представители более чем 130 стран и территорий.
https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877730993.html
https://ria.ru/20230609/kuzbass-1877157245.html
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россия, кемеровская область, сергей цивилев
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев
Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023

Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2023

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кузбасс традиционно активно участвует в ПМЭФ. Все соглашения, ранее подписанные на полях форума, направлены на улучшение качества жизни каждого кузбассовца. Нашей делегации в этом году предстоит напряженная и, уверен, продуктивная работа. К подписанию запланированы около 15 соглашений, в том числе с разными регионами России и крупными компаниями. Они предусматривают сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса.
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Отмечается, что в рамках форума под председательством Сергея Цивилева пройдут заседание Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) и комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика".
Планируется подписание соглашений между правительством Кузбасса, регионами России и инвесторами, а также деловые переговоры с представителями бизнеса и власти. Как председатель Совета МАСС Сергей Цивилев подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив, направленное на улучшение инвестиционного климата в Сибирском федеральном округе, создание благоприятных условий для решения социальных проблем.
Регионы Сибири, как и в 2022 году, будут представлены в рамках коллективной экспозиции "Большая Сибирь". Ожидается, что объединенный стенд площадью более 200 квадратных метров станет одним из самых ярких на площадке Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года — под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году в ПМЭФ примут участие представители более чем 130 стран и территорий.
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