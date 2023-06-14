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ПМЭФ занял прочное место в мировых экономических событиях, заявили в Греции - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
09:18 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pmef-1877951044.html
ПМЭФ занял прочное место в мировых экономических событиях, заявили в Греции
ПМЭФ занял прочное место в мировых экономических событиях, заявили в Греции - РИА Новости, 14.06.2023
ПМЭФ занял прочное место в мировых экономических событиях, заявили в Греции
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) занял свое место в картине экономических событий мира, является центром мирового внимания, а приезжают на РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:18
2023-06-14T09:18
пмэф-2023
россия
греция
димитрис веланис
алексис ципрас
восточная европа
снг
экономика
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) занял свое место в картине экономических событий мира, является центром мирового внимания, а приезжают на него и делегации из стран, объявивших санкции против России, сказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ и приглашен как гость на форум, который в этом году пройдет с 14 по 17 июня. "Форум уже давно обосновался в мировой картине экономических мероприятий, уже 26 лет играет роль координатора отношений и площадки российских заявлений о намерениях о сотрудничестве на мировой арене. Кроме экономического, форум является политическим мероприятием, где выступает президент России, и после его выступления идет большая панель с участием приглашенных лидеров разных стран. Модератор задает разные вопросы мирового значения и получает ответы от всех участников. Поэтому форум является центром мирового внимания", - сказал Веланис. "Я участвую много лет, с самого начала, и как человек, который имел бизнес с Россией и странами СНГ, и мы пять лет участвовали официально с греческими делегациями со стороны греческого правительства. Эти традиции я продолжаю", - сказал он. По его словам, раньше в ПМЭФ участвовало много греков – "было и 100 участников, и 50 участников-компаний". "Но сегодня условия изменились, как объективные, так и политические. Объективные - я имею ввиду затруднения с переездом, перелетами в результате санкций, которые наложили на Россию и рейсы российских авиакомпаний, и отказ других авиалиний выполнять рейсы. Поэтому мало людей из Греции, мало бизнесменов будут в этом году участвовать", - сказал Веланис. По его словам, мешает и "мировой беспорядок". "Это напряженность, которую насадили на всю территорию Восточной Европы, и, конечно, последствием этого являются военные действия, которые происходят на территории Украины. Это все дает свои отрицательные результаты на попытки бизнес-сообщества спокойно работать и развиваться", - сказал он. "Но я уверен, что все-таки мир будет на рельсах сотрудничества и взаимопонимания. Что я хотел сказать с территории форума, - форум всегда излучал и объявлял мир, сотрудничество, он приглашал весь мир к сотрудничеству. Очень много делегаций из стран, которые объявляли санкции против России, находятся на форуме. Бизнесмены всех стран мира. Даже в прошлом году сотни бизнесменов из Америки участвовали в форуме. Бизнес-сообщество идет вперед, и экономическое сотрудничество и экономические проблемы будут ломать всякую попытку помешать движению мира и России, в том числе, вперед", - сказал экс-советник. По мнению Веланиса, форум еще раз объявит, что России заинтересована, как всегда, в сотрудничестве на мировом уровне со всеми народами, во всех областях экономики. "Россия никогда не закрывала возможности сотрудничать по всем направлениям экономики, и в энергетике, и в промышленности, и в строительстве, и в торговле. Она продолжает эту политику, просто Россию и российский рынок встречают эти запреты, которые были подняты Западом, уже 11 пакетов санкций. Это экономическая война. Россия в любой момент снимет санкции со своей стороны, если Запад откликнется на эти призывы", - считает Веланис.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877907531.html
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россия, греция, димитрис веланис, алексис ципрас, восточная европа, снг, экономика, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Греция, Димитрис Веланис, Алексис Ципрас, Восточная Европа, СНГ, Экономика, В мире
ПМЭФ занял прочное место в мировых экономических событиях, заявили в Греции

Экс-советник премьера Греции Веланис заявил, что ПМЭФ является центром мирового внимания

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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) занял свое место в картине экономических событий мира, является центром мирового внимания, а приезжают на него и делегации из стран, объявивших санкции против России, сказал РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ и приглашен как гость на форум, который в этом году пройдет с 14 по 17 июня.
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"Форум уже давно обосновался в мировой картине экономических мероприятий, уже 26 лет играет роль координатора отношений и площадки российских заявлений о намерениях о сотрудничестве на мировой арене. Кроме экономического, форум является политическим мероприятием, где выступает президент России, и после его выступления идет большая панель с участием приглашенных лидеров разных стран. Модератор задает разные вопросы мирового значения и получает ответы от всех участников. Поэтому форум является центром мирового внимания", - сказал Веланис.
«
"Я участвую много лет, с самого начала, и как человек, который имел бизнес с Россией и странами СНГ, и мы пять лет участвовали официально с греческими делегациями со стороны греческого правительства. Эти традиции я продолжаю", - сказал он.
По его словам, раньше в ПМЭФ участвовало много греков – "было и 100 участников, и 50 участников-компаний".
«
"Но сегодня условия изменились, как объективные, так и политические. Объективные - я имею ввиду затруднения с переездом, перелетами в результате санкций, которые наложили на Россию и рейсы российских авиакомпаний, и отказ других авиалиний выполнять рейсы. Поэтому мало людей из Греции, мало бизнесменов будут в этом году участвовать", - сказал Веланис.
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По его словам, мешает и "мировой беспорядок".
"Это напряженность, которую насадили на всю территорию Восточной Европы, и, конечно, последствием этого являются военные действия, которые происходят на территории Украины. Это все дает свои отрицательные результаты на попытки бизнес-сообщества спокойно работать и развиваться", - сказал он.
«
"Но я уверен, что все-таки мир будет на рельсах сотрудничества и взаимопонимания. Что я хотел сказать с территории форума, - форум всегда излучал и объявлял мир, сотрудничество, он приглашал весь мир к сотрудничеству. Очень много делегаций из стран, которые объявляли санкции против России, находятся на форуме. Бизнесмены всех стран мира. Даже в прошлом году сотни бизнесменов из Америки участвовали в форуме. Бизнес-сообщество идет вперед, и экономическое сотрудничество и экономические проблемы будут ломать всякую попытку помешать движению мира и России, в том числе, вперед", - сказал экс-советник.
По мнению Веланиса, форум еще раз объявит, что России заинтересована, как всегда, в сотрудничестве на мировом уровне со всеми народами, во всех областях экономики.
«
"Россия никогда не закрывала возможности сотрудничать по всем направлениям экономики, и в энергетике, и в промышленности, и в строительстве, и в торговле. Она продолжает эту политику, просто Россию и российский рынок встречают эти запреты, которые были подняты Западом, уже 11 пакетов санкций. Это экономическая война. Россия в любой момент снимет санкции со своей стороны, если Запад откликнется на эти призывы", - считает Веланис.
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ПМЭФ-2023РоссияГрецияДимитрис ВеланисАлексис ЦипрасВосточная ЕвропаСНГЭкономикаВ мире
 
 
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