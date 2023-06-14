https://ria.ru/20230614/platforma-1877935641.html

В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи

В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи - РИА Новости, 14.06.2023

В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:37

2023-06-14T06:37

2023-06-14T06:37

общество

россия

яна лантратова

госдума рф

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, по ее мнению, это станет эффективной мерой борьбы с мошенниками в этой сфере, копия соответствующего письма находится в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста документа. В письме указано, что в условиях проведения спецоперации множество граждан продемонстрировало желание помогать жителям новых субъектов РФ и военнослужащим ВС РФ: по данным Центра исследований гражданского и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в течение 2022 года 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, почти каждый второй из них поддерживал военнослужащих и их семьи. "Однако на данном фоне активизировали свою деятельность мошенники: в социальных сетях регулярно появляются сообщения о фальшивых благотворительных сборах, якобы направленных на закупку и отправление гуманитарной помощи нуждающимся", - заявляет в обращении Лантратова. По ее словам, видится необходимым создание единой государственной платформы (сайта, приложения), позволяющей проверенным организациям и лицам открывать сборы на конкретные цели, а для ее разработки возможно создание целевого гранта. "Гражданин, таким образом, сможет выбрать конкретный проект, который он хочет поддержать, и, отправляя денежные средства, будет знать, что добровольческая организация имеет соответствующую документацию и прозрачную отчетность, а отправленные средства будут использованы на заявленные цели", - пишет Лантратова.

https://ria.ru/20230611/kazaki-1877528626.html

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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий чернышенко