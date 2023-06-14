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В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи - РИА Новости, 14.06.2023
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06:37 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/platforma-1877935641.html
В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи
В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи - РИА Новости, 14.06.2023
В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:37
2023-06-14T06:37
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, по ее мнению, это станет эффективной мерой борьбы с мошенниками в этой сфере, копия соответствующего письма находится в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста документа. В письме указано, что в условиях проведения спецоперации множество граждан продемонстрировало желание помогать жителям новых субъектов РФ и военнослужащим ВС РФ: по данным Центра исследований гражданского и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в течение 2022 года 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, почти каждый второй из них поддерживал военнослужащих и их семьи. "Однако на данном фоне активизировали свою деятельность мошенники: в социальных сетях регулярно появляются сообщения о фальшивых благотворительных сборах, якобы направленных на закупку и отправление гуманитарной помощи нуждающимся", - заявляет в обращении Лантратова. По ее словам, видится необходимым создание единой государственной платформы (сайта, приложения), позволяющей проверенным организациям и лицам открывать сборы на конкретные цели, а для ее разработки возможно создание целевого гранта. "Гражданин, таким образом, сможет выбрать конкретный проект, который он хочет поддержать, и, отправляя денежные средства, будет знать, что добровольческая организация имеет соответствующую документацию и прозрачную отчетность, а отправленные средства будут использованы на заявленные цели", - пишет Лантратова.
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Высшая школа экономики (ВШЭ), Дмитрий Чернышенко
В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гумпомощи

Депутат Лантратова попросила Чернышенко создать единую госплатформу для сбора гумпомощи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, по ее мнению, это станет эффективной мерой борьбы с мошенниками в этой сфере, копия соответствующего письма находится в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста документа.
В письме указано, что в условиях проведения спецоперации множество граждан продемонстрировало желание помогать жителям новых субъектов РФ и военнослужащим ВС РФ: по данным Центра исследований гражданского и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в течение 2022 года 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, почти каждый второй из них поддерживал военнослужащих и их семьи.
"Однако на данном фоне активизировали свою деятельность мошенники: в социальных сетях регулярно появляются сообщения о фальшивых благотворительных сборах, якобы направленных на закупку и отправление гуманитарной помощи нуждающимся", - заявляет в обращении Лантратова.
По ее словам, видится необходимым создание единой государственной платформы (сайта, приложения), позволяющей проверенным организациям и лицам открывать сборы на конкретные цели, а для ее разработки возможно создание целевого гранта.
"Гражданин, таким образом, сможет выбрать конкретный проект, который он хочет поддержать, и, отправляя денежные средства, будет знать, что добровольческая организация имеет соответствующую документацию и прозрачную отчетность, а отправленные средства будут использованы на заявленные цели", - пишет Лантратова.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий Чернышенко
 
 
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