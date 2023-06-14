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Блинкен в Китае обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине
Блинкен в Китае обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
Блинкен в Китае обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного разрешения конфликта РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:42
2023-06-14T21:42
2023-06-14T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным. Я уверен, что это станет предметом предстоящих дискуссий во время поездки (госсекретаря)", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. По его словам, помимо этого Блинкен намерен выразить озабоченность Вашингтона касательно поведения Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе, развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы в контексте СВО, а также предполагаемую роль КНР в незаконной торговле фентанилом. Как ранее объявил госдепартамент, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года.
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в мире, украина, китай, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Энтони Блинкен
Блинкен в Китае обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине
Госсекретарь США Блинкен в КНР обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным. Я уверен, что это станет предметом предстоящих дискуссий во время поездки (госсекретаря)", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
По его словам, помимо этого Блинкен намерен выразить озабоченность Вашингтона касательно поведения Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе, развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы в контексте СВО, а также предполагаемую роль КНР в незаконной торговле фентанилом.
Как ранее объявил госдепартамент, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года.
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