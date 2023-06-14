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В Херсонской области начали печатать российские паспорта - РИА Новости, 14.06.2023
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19:16 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pasporta-1878157973.html
В Херсонской области начали печатать российские паспорта
В Херсонской области начали печатать российские паспорта - РИА Новости, 14.06.2023
В Херсонской области начали печатать российские паспорта
Российские паспорта начали печатать в Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:16
2023-06-14T19:16
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Российские паспорта начали печатать в Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Владимир Сальдо. "Паспорта гражданина Российской Федерации уже выданы более 120 тысячам жителей Херсонской области. Заявки подаются ежедневно. К концу лета планируем обеспечить паспортами всех желающих, тем более что возможность печатания паспортов есть теперь и в самом регионе", - написал Сальдо. По его словам, люди возвращаются обратно в регион. "Сейчас на левом берегу Днепра проживают более 200 тысяч человек", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230613/pasport-1877793947.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), россия
Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (город), Россия
В Херсонской области начали печатать российские паспорта

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: в регионе начали печатать российские паспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Российские паспорта начали печатать в Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Владимир Сальдо.
"Паспорта гражданина Российской Федерации уже выданы более 120 тысячам жителей Херсонской области. Заявки подаются ежедневно. К концу лета планируем обеспечить паспортами всех желающих, тем более что возможность печатания паспортов есть теперь и в самом регионе", - написал Сальдо.
По его словам, люди возвращаются обратно в регион.
"Сейчас на левом берегу Днепра проживают более 200 тысяч человек", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
13 июня, 13:52
 
Владимир СальдоХерсонская областьДнепр (город)Россия
 
 
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