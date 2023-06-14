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На Украине снесли несколько памятников советским воинам - РИА Новости, 14.06.2023
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18:27 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pamyatniki-1878147036.html
На Украине снесли несколько памятников советским воинам
На Украине снесли несколько памятников советским воинам - РИА Новости, 14.06.2023
На Украине снесли несколько памятников советским воинам
На западной Украине были демонтированы семь памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:27
2023-06-14T18:27
украина
львовская область
ивано-франковская область
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На западной Украине были демонтированы семь памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", опубликованы соответствующие фотографии. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. "В селе Болотня... во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату. Еще один памятник советскому солдату упал в селе Большое Колодно во Львовской области... Похоже, что до конца лета Львовщина может достичь показателя 200+ демонтированных объектов", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях указано, что в Ивано-Франковской области в селе Селец был также демонтирован памятник солдату, а в селе Павловка снесли часть стеллы с изображением воинов советской армии. В селе Майдан в Ивано-Франковской области изменили надписи "Слава героям-освободителям" и "1941-1945". Кроме прочего, как сообщают авторы телеграм-канала, еще один памятник советским воинам ликвидировали в селе Тисменичаны возле Ивано-Франковска и в селе Великие Гаи в Тернопольской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
львовская область
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украина, львовская область, ивано-франковская область, сергей лавров
Украина, Львовская область, Ивано-Франковская область, Сергей Лавров
На Украине снесли несколько памятников советским воинам

На западной Украине за сутки власти демонтировали семь памятников советским воинам

Демонтаж памятника воинам советской армии в Тернопольской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии в Тернопольской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии в Тернопольской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На западной Украине были демонтированы семь памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", опубликованы соответствующие фотографии.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины
"В селе Болотня... во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату. Еще один памятник советскому солдату упал в селе Большое Колодно во Львовской области... Похоже, что до конца лета Львовщина может достичь показателя 200+ демонтированных объектов", - говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях указано, что в Ивано-Франковской области в селе Селец был также демонтирован памятник солдату, а в селе Павловка снесли часть стеллы с изображением воинов советской армии. В селе Майдан в Ивано-Франковской области изменили надписи "Слава героям-освободителям" и "1941-1945".
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Кроме прочего, как сообщают авторы телеграм-канала, еще один памятник советским воинам ликвидировали в селе Тисменичаны возле Ивано-Франковска и в селе Великие Гаи в Тернопольской области.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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