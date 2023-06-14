https://ria.ru/20230614/pamyatniki-1878147036.html

На Украине снесли несколько памятников советским воинам

На Украине снесли несколько памятников советским воинам - РИА Новости, 14.06.2023

На Украине снесли несколько памятников советским воинам

На западной Украине были демонтированы семь памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:27

2023-06-14T18:27

2023-06-14T18:27

украина

львовская область

ивано-франковская область

сергей лавров

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На западной Украине были демонтированы семь памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", опубликованы соответствующие фотографии. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. "В селе Болотня... во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату. Еще один памятник советскому солдату упал в селе Большое Колодно во Львовской области... Похоже, что до конца лета Львовщина может достичь показателя 200+ демонтированных объектов", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях указано, что в Ивано-Франковской области в селе Селец был также демонтирован памятник солдату, а в селе Павловка снесли часть стеллы с изображением воинов советской армии. В селе Майдан в Ивано-Франковской области изменили надписи "Слава героям-освободителям" и "1941-1945". Кроме прочего, как сообщают авторы телеграм-канала, еще один памятник советским воинам ликвидировали в селе Тисменичаны возле Ивано-Франковска и в селе Великие Гаи в Тернопольской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

львовская область

ивано-франковская область

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украина, львовская область, ивано-франковская область, сергей лавров