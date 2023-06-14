https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877946174.html

В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой

В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой - РИА Новости, 14.06.2023

В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой

Более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:37

2023-06-14T08:37

2023-06-14T09:08

происшествия

братск

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в Братске десять человек, среди которых пять детей, госпитализировали после посещения кафе. Первый вызов был принят во вторник утром, позднее в течение дня поступило еще больше десятка звонков в скорую.По данным следствия, в медучреждения Братска за два дня после употребления шаурмы с жалобами на ухудшение самочувствия обратились более 35 человек. В итоге 11 были госпитализированы, в том числе 5 несовершеннолетних. Все они посещали кафе "Шаурму хочу"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.На месте работают следователи, сотрудники полиции, территориального отдела Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии. Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html

братск

иркутская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, братск, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область