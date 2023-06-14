https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877946174.html
В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой
В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой - РИА Новости, 14.06.2023
В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой
Более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:37
2023-06-14T08:37
2023-06-14T09:08
происшествия
братск
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в Братске, 11 госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в Братске десять человек, среди которых пять детей, госпитализировали после посещения кафе. Первый вызов был принят во вторник утром, позднее в течение дня поступило еще больше десятка звонков в скорую.По данным следствия, в медучреждения Братска за два дня после употребления шаурмы с жалобами на ухудшение самочувствия обратились более 35 человек. В итоге 11 были госпитализированы, в том числе 5 несовершеннолетних. Все они посещали кафе "Шаурму хочу"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.На месте работают следователи, сотрудники полиции, территориального отдела Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии. Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.
https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область
Происшествия, Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область
В Братске возбудили дело после отравления людей шаурмой
В Братске более 35 человек обратились к врачам после употребления шаурмы, возбуждено дело