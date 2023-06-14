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В Анапе появятся несколько отелей категорий в четыре и пять звезд - РИА Новости, 14.06.2023
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Краснодарский край
 
19:12 14.06.2023 (обновлено: 19:37 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/oteli-1878156279.html
В Анапе появятся несколько отелей категорий в четыре и пять звезд
В Анапе появятся несколько отелей категорий в четыре и пять звезд - РИА Новости, 14.06.2023
В Анапе появятся несколько отелей категорий в четыре и пять звезд
Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Анапе нескольких гостиничных... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:12
2023-06-14T19:37
краснодарский край
коммерческая недвижимость
краснодарский край
анапа
василий швец
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Анапе нескольких гостиничных комплексов, включающих три отеля категории четыре и пять звезд, инвестиции в проекты превысят 30 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Анапе появятся два новых гостиничных комплекса. Соглашения об этом с инвесторами подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Анапе создадут гостиничный комплекс с яхт-клубом "Большой Утриш". Проект предполагает строительство двух отелей категории четыре и пять звезд с общим фондом - 1650 номеров, а также реконструкцию существующей марины для яхт. Управляющая компания комплекса - LeePrime Group сертифицирована крупнейшей международной сетью отелей LOTTE HOTELS &amp; RESORTS. Акционерное общество "Анапа Инвест" планирует вложить в проект более 19 миллиардов рублей и завершить его в 2027 году, создав порядка 630 рабочих мест. Кроме того, в Анапе появится круглогодичный гостиничный комплекс категории четыре звезды. Инвестор ООО "Специализированный застройщик "АнапаСтройПроект" планирует вложить более 11,3 миллиарда рублей. Комплекс включит 992 номера, бизнес-зал, ресторан, СПА, сауну, бассейн, спортивно-оздоровительный центр, охраняемую автостоянку, игровой и конференц-залы, а также развлекательные учреждения. "Чтобы стимулировать строительство отелей, в последние годы мы приняли беспрецедентные меры поддержки для курортной сферы: ограничили жилищную застройку 500-метровой зоны побережья, запустили налоговую льготу для инвесторов на десять лет. Как итог – за три года инвестиционный портфель курортов края вырос в 20 раз. В этом году планируем, что он превысит 500 миллиардов рублей", – передает пресс-служба слова вице-губернатора Кубани Александра Руппеля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/vinodelnya-1878151261.html
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коммерческая недвижимость, краснодарский край, анапа, василий швец, новости - туризм
Краснодарский край, Коммерческая недвижимость, Краснодарский край, Анапа, Василий Швец, Новости - Туризм
В Анапе появятся несколько отелей категорий в четыре и пять звезд

В Анапе появятся несколько высокозвездных отелей стоимостью более 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Анапе
Люди отдыхают на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди отдыхают на пляже в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в Анапе нескольких гостиничных комплексов, включающих три отеля категории четыре и пять звезд, инвестиции в проекты превысят 30 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"В Анапе появятся два новых гостиничных комплекса. Соглашения об этом с инвесторами подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Анапе создадут гостиничный комплекс с яхт-клубом "Большой Утриш". Проект предполагает строительство двух отелей категории четыре и пять звезд с общим фондом - 1650 номеров, а также реконструкцию существующей марины для яхт. Управляющая компания комплекса - LeePrime Group сертифицирована крупнейшей международной сетью отелей LOTTE HOTELS & RESORTS. Акционерное общество "Анапа Инвест" планирует вложить в проект более 19 миллиардов рублей и завершить его в 2027 году, создав порядка 630 рабочих мест.
Кроме того, в Анапе появится круглогодичный гостиничный комплекс категории четыре звезды. Инвестор ООО "Специализированный застройщик "АнапаСтройПроект" планирует вложить более 11,3 миллиарда рублей. Комплекс включит 992 номера, бизнес-зал, ресторан, СПА, сауну, бассейн, спортивно-оздоровительный центр, охраняемую автостоянку, игровой и конференц-залы, а также развлекательные учреждения.
"Чтобы стимулировать строительство отелей, в последние годы мы приняли беспрецедентные меры поддержки для курортной сферы: ограничили жилищную застройку 500-метровой зоны побережья, запустили налоговую льготу для инвесторов на десять лет. Как итог – за три года инвестиционный портфель курортов края вырос в 20 раз. В этом году планируем, что он превысит 500 миллиардов рублей", – передает пресс-служба слова вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бутылки вина - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок
Вчера, 18:50
 
Краснодарский крайКоммерческая недвижимостьКраснодарский крайАнапаВасилий ШвецНовости - Туризм
 
 
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