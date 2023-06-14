Рейтинг@Mail.ru
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:06 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/otel-1877975556.html
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера - РИА Новости, 14.06.2023
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера
Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:06
2023-06-14T11:06
туризм
новости - туризм
россия
максим решетников
российский союз туриндустрии (рст)
коммерческая недвижимость
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876284205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18006579e50d80d28cfbba4b2e70e341.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). В ходе встречи турбизнеса с министром экономического развития Максимом Решетниковым в субботу генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов предложил ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами. "Введение невозвратного тарифа для гостиниц – одна из наиболее насущных и очевидных мер стимулирования развития туризма в стране. Она позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов", – отметили в РСТ. Как отметил президент союза Илья Уманский, слова которого приводятся в сообщении, де факто невозвратные тарифы уже существуют. "В пиковые даты, например, на новогодние заезды отельеры официально применяют такой тариф к туроператорам, потому что такая практика не противоречит бизнес-отношениям. Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем", – подчеркнул он. "Эффективность этой меры уже доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок. Законодательное закрепление невозвратных тарифов позволит гостиницам сделать ценообразование более гибким. При этом условия применения невозвратных тарифов должны распространяться и на туроператоров", – добавил президент РСТ. Представители отрасли также считают необходимым упростить процедуру заселения в отели и разрешить размещение в отеле по заграничному паспорту. "Сейчас в случае нарушения отелям грозят серьезные штрафы. Соответственно, люди выбирают частный сектор, где таких ограничений нет, а гостиницы теряют клиентов", – пояснил Уманский.
https://ria.ru/20230310/alkogol-1856947240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876284205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf95956885938ca2cb5ecd7fd1b386e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, максим решетников, российский союз туриндустрии (рст), коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии (РСТ), Коммерческая недвижимость, Туризм
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера

РСТ: введение невозвратного тарифа позволит отелям РФ снизить цены на 20-30 процентов

© СбербанкОтель на алтайском курорте Манжерок
Отель на алтайском курорте Манжерок
© Сбербанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
В ходе встречи турбизнеса с министром экономического развития Максимом Решетниковым в субботу генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов предложил ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами.
"Введение невозвратного тарифа для гостиниц – одна из наиболее насущных и очевидных мер стимулирования развития туризма в стране. Она позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов", – отметили в РСТ.
Как отметил президент союза Илья Уманский, слова которого приводятся в сообщении, де факто невозвратные тарифы уже существуют. "В пиковые даты, например, на новогодние заезды отельеры официально применяют такой тариф к туроператорам, потому что такая практика не противоречит бизнес-отношениям. Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем", – подчеркнул он.
"Эффективность этой меры уже доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок. Законодательное закрепление невозвратных тарифов позволит гостиницам сделать ценообразование более гибким. При этом условия применения невозвратных тарифов должны распространяться и на туроператоров", – добавил президент РСТ.
Представители отрасли также считают необходимым упростить процедуру заселения в отели и разрешить размещение в отеле по заграничному паспорту. "Сейчас в случае нарушения отелям грозят серьезные штрафы. Соответственно, люди выбирают частный сектор, где таких ограничений нет, а гостиницы теряют клиентов", – пояснил Уманский.
Винные бокалы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь
10 марта, 11:15
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияМаксим РешетниковРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Коммерческая недвижимостьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала