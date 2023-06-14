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Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера - РИА Новости, 14.06.2023
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера
Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:06
2023-06-14T11:06
2023-06-14T11:06
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). В ходе встречи турбизнеса с министром экономического развития Максимом Решетниковым в субботу генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов предложил ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами. "Введение невозвратного тарифа для гостиниц – одна из наиболее насущных и очевидных мер стимулирования развития туризма в стране. Она позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов", – отметили в РСТ. Как отметил президент союза Илья Уманский, слова которого приводятся в сообщении, де факто невозвратные тарифы уже существуют. "В пиковые даты, например, на новогодние заезды отельеры официально применяют такой тариф к туроператорам, потому что такая практика не противоречит бизнес-отношениям. Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем", – подчеркнул он. "Эффективность этой меры уже доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок. Законодательное закрепление невозвратных тарифов позволит гостиницам сделать ценообразование более гибким. При этом условия применения невозвратных тарифов должны распространяться и на туроператоров", – добавил президент РСТ. Представители отрасли также считают необходимым упростить процедуру заселения в отели и разрешить размещение в отеле по заграничному паспорту. "Сейчас в случае нарушения отелям грозят серьезные штрафы. Соответственно, люди выбирают частный сектор, где таких ограничений нет, а гостиницы теряют клиентов", – пояснил Уманский.
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новости - туризм, россия, максим решетников, российский союз туриндустрии (рст), коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии (РСТ), Коммерческая недвижимость, Туризм
Российские отельеры выступили за введение невозвратных тарифов на номера
РСТ: введение невозвратного тарифа позволит отелям РФ снизить цены на 20-30 процентов
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
В ходе встречи турбизнеса с министром экономического развития Максимом Решетниковым
в субботу генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов предложил ввести в России
невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами.
"Введение невозвратного тарифа для гостиниц – одна из наиболее насущных и очевидных мер стимулирования развития туризма в стране. Она позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30 процентов", – отметили в РСТ.
Как отметил президент союза Илья Уманский, слова которого приводятся в сообщении, де факто невозвратные тарифы уже существуют. "В пиковые даты, например, на новогодние заезды отельеры официально применяют такой тариф к туроператорам, потому что такая практика не противоречит бизнес-отношениям. Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем", – подчеркнул он.
"Эффективность этой меры уже доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок. Законодательное закрепление невозвратных тарифов позволит гостиницам сделать ценообразование более гибким. При этом условия применения невозвратных тарифов должны распространяться и на туроператоров", – добавил президент РСТ.
Представители отрасли также считают необходимым упростить процедуру заселения в отели и разрешить размещение в отеле по заграничному паспорту. "Сейчас в случае нарушения отелям грозят серьезные штрафы. Соответственно, люди выбирают частный сектор, где таких ограничений нет, а гостиницы теряют клиентов", – пояснил Уманский.
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