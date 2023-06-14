https://ria.ru/20230614/oskolki-1878093390.html

Западные делегации покинули зал при показе оcколков HIMARS на форуме ОБСЕ

Западные делегации покинули зал при показе оcколков HIMARS на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 14.06.2023

Западные делегации покинули зал при показе оcколков HIMARS на форуме ОБСЕ

Делегации западных стран — участников ОБСЕ покинули зал заседаний во время демонстрации российской стороной осколков от снарядов HIMARS, которыми Украина... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:12

2023-06-14T16:12

2023-06-14T17:13

в мире

константин гаврилов

обсе

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ВЕНА, 14 июн — РИА Новости. Делегации западных стран — участников ОБСЕ покинули зал заседаний во время демонстрации российской стороной осколков от снарядов HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк, сообщил РИА Новости глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "По нашим оценкам, это свидетельствовало о том, что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины", — сказал он. Дипломат пояснил, что представители России задали прямой вопрос: "Как бы отреагировали западные коллеги, если бы что-то подобное было содеяно в отношении, скажем, англичан в Ирландии, французов в Бельгии, итальянцев в Швейцарии, шведов в Финляндии?" "Что бы они сказали, если бы США вооружали террористические силы против этих граждан и поддерживали бы антигуманные лозунги о необходимости их устранения? Конечно, ответить на это они просто не могут. Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа. Так они сделали. Эта ситуация вновь подтверждает, что страны Запада — не просто спонсоры, но соучастники творимого Киевом в течение девяти лет беспредела в Донбассе", — добавил Гаврилов. По его словам, демонстрацией осколков Россия хотела показать, что европейцы потакают этой бесчеловечной политике. "Игнорирование ими десятков пострадавших от стоящего на вооружении ВСУ натовского оружия в Донбассе привело к тому, что в Херсонской области счет жертв уже ведется на сотни тысяч. Если государства Запада не изменят образ действий, масштаб ее последствий будет сложно вообразить", — подчеркнул дипломат.По его мнению, государства Азии, Африки, Латинской Америки и весь мир видят, что так называемая цивилизованная Европа поддерживает акты украинского терроризма."Продолжение этой политики грозит тем, что от европейцев и дальше будут отворачиваться другие страны и народы", — заключил собеседник агентства.Сегодня Россия впервые в истории ОБСЕ представила доказательства преступлений киевского режима при спонсорстве США — фрагменты боеприпасов к ракетным комплексам HIMARS. По словам Гаврилова, их получили непосредственно из зоны специальной военной операции в Донбассе. Причем, добавил Гаврилов, при необходимости российская делегация не ограничится показом только этих боеприпасов, а организует демонстрацию и трофейного немецкого танка Leopard — чтобы вразумить европейцев, поддерживающих акты украинского терроризма.

https://ria.ru/20230614/donbass-1878033353.html

https://ria.ru/20230613/zapad-1877720748.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, константин гаврилов, обсе