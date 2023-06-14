https://ria.ru/20230614/orbita-1878029511.html
Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск
Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск
Новая станция контроля космического пространства Вооружённых сил РФ может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров, сообщило в Telegram-канале Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:26
2023-06-14T13:26
2023-06-14T14:02
безопасность
россия
александр головко
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Новая станция контроля космического пространства Вооружённых сил РФ может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. Командующий Космическими войсками Александр Головко "отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров", говорится в сообщении. Время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза, добавили в Минобороны.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу прибыл с визитом на новый объект системы контроля космического пространства
Кадры из поездки Шойгу на новый объект системы контроля космического пространства
2023-06-14T13:26
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, александр головко, видео
Безопасность, Россия, Александр Головко
Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск
Минобороны: космические войска могут обнаруживать на орбите объекты от десяти сантиметров