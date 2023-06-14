https://ria.ru/20230614/orbita-1878029511.html

Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск

Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск - РИА Новости, 14.06.2023

Минобороны рассказало о возможностях новой станции космических войск

Новая станция контроля космического пространства Вооружённых сил РФ может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров, сообщило в Telegram-канале Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:26

2023-06-14T13:26

2023-06-14T14:02

безопасность

россия

александр головко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878030767_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_9d11033177130b9a7b932ef44a03640c.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Новая станция контроля космического пространства Вооружённых сил РФ может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. Командующий Космическими войсками Александр Головко "отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров", говорится в сообщении. Время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза, добавили в Минобороны.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу прибыл с визитом на новый объект системы контроля космического пространства Кадры из поездки Шойгу на новый объект системы контроля космического пространства 2023-06-14T13:26 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, александр головко, видео