https://ria.ru/20230614/opyt-1878106132.html
Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ
Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ - РИА Новости, 14.06.2023
Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ
Новгородская и Рязанская области в рамках ПМЭФ договорились обменяться опытом по созданию школ для одаренных детей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:40
2023-06-14T16:40
2023-06-14T16:40
пмэф-2023
пмэф
рязанская область
новгородская область
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская области в рамках ПМЭФ договорились обменяться опытом по созданию школ для одаренных детей, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Уточняется, что новгородский губернатор Андрей Никитин и глава Рязанской области Павел Малков утвердили план совместных мероприятий на 2023-2025 годы.Первое соглашение между регионами было подписано в 2018 году в Рязани. Тогда стороны договорились о совместных проектах в промышленной, сельскохозяйственной, туристической и других сферах. В 2021 году был сформирован план мероприятий до 2023 года. Новый утвержденный перечень нацелен, прежде всего, на сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, инвестиционного развития, образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Это будет и обмен опытом в различных отраслях, в том числе по внедрению принципов "бережливого производства" в медицинских организациях, взаимодействие между кванториумами."В сфере образования особое значение для региона имеет обмен опытом в реализации проекта создания школ для одаренных детей на территориях Новгородской и Рязанской областей. Также стороны планируют сотрудничать в научных областях", - говорится в сообщении.По словам Никитина, особое значение имеет и сотрудничество по беспилотным авиационным системам. Оба региона планируют принять участие в этом нацпроекте.Как ранее рассказал Никитин РИА Новости, Новгородская область подала заявку на создание научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, рязанская область, новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2023, ПМЭФ, Рязанская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская области в рамках ПМЭФ договорились обменяться опытом по созданию школ для одаренных детей, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
Уточняется, что новгородский губернатор Андрей Никитин
и глава Рязанской области Павел Малков
утвердили план совместных мероприятий на 2023-2025 годы.
Первое соглашение между регионами было подписано в 2018 году в Рязани. Тогда стороны договорились о совместных проектах в промышленной, сельскохозяйственной, туристической и других сферах. В 2021 году был сформирован план мероприятий до 2023 года. Новый утвержденный перечень нацелен, прежде всего, на сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, инвестиционного развития, образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Это будет и обмен опытом в различных отраслях, в том числе по внедрению принципов "бережливого производства" в медицинских организациях, взаимодействие между кванториумами.
"В сфере образования особое значение для региона имеет обмен опытом в реализации проекта создания школ для одаренных детей на территориях Новгородской и Рязанской областей. Также стороны планируют сотрудничать в научных областях", - говорится в сообщении.
По словам Никитина, особое значение имеет и сотрудничество по беспилотным авиационным системам. Оба региона планируют принять участие в этом нацпроекте.
Как ранее рассказал Никитин РИА Новости, Новгородская область
подала заявку на создание научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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