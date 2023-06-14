https://ria.ru/20230614/opyt-1878106132.html

Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ

Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ - РИА Новости, 14.06.2023

Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ

Новгородская и Рязанская области в рамках ПМЭФ договорились обменяться опытом по созданию школ для одаренных детей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:40

2023-06-14T16:40

2023-06-14T16:40

пмэф-2023

пмэф

рязанская область

новгородская область

санкт-петербург

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская области в рамках ПМЭФ договорились обменяться опытом по созданию школ для одаренных детей, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Уточняется, что новгородский губернатор Андрей Никитин и глава Рязанской области Павел Малков утвердили план совместных мероприятий на 2023-2025 годы.Первое соглашение между регионами было подписано в 2018 году в Рязани. Тогда стороны договорились о совместных проектах в промышленной, сельскохозяйственной, туристической и других сферах. В 2021 году был сформирован план мероприятий до 2023 года. Новый утвержденный перечень нацелен, прежде всего, на сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, инвестиционного развития, образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Это будет и обмен опытом в различных отраслях, в том числе по внедрению принципов "бережливого производства" в медицинских организациях, взаимодействие между кванториумами."В сфере образования особое значение для региона имеет обмен опытом в реализации проекта создания школ для одаренных детей на территориях Новгородской и Рязанской областей. Также стороны планируют сотрудничать в научных областях", - говорится в сообщении.По словам Никитина, особое значение имеет и сотрудничество по беспилотным авиационным системам. Оба региона планируют принять участие в этом нацпроекте.Как ранее рассказал Никитин РИА Новости, Новгородская область подала заявку на создание научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878016710.html

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Алёна Пава

пмэф, рязанская область, новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик)