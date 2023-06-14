https://ria.ru/20230614/opros-1877922338.html

Опрос показал, сколько россиян не знают свою группу крови

Опрос показал, сколько россиян не знают свою группу крови - РИА Новости, 14.06.2023

Опрос показал, сколько россиян не знают свою группу крови

Почти 20% россиян не знают свою группу крови, при этом наиболее осведомлены об этом люди в возрасте 45-59 лет, следует из материалов исследовательского холдинга РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T01:13

2023-06-14T01:13

2023-06-14T01:13

общество

россия

ромир

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 20% россиян не знают свою группу крови, при этом наиболее осведомлены об этом люди в возрасте 45-59 лет, следует из материалов исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "82% россиян знают свою группу крови. При этом 66% уверены в своем знании, а 16% предполагают, но не уточняли это с помощью лабораторных исследований. 18% опрошенных не знают свою группу крови. 11% желают ее узнать, а 7% не планируют этого делать", - говорится в исследовании. В нем приняли участие более 1400 человек, проживающих в России. Так, 75% респондентов в возрасте 45-59 лет заявили о точной осведомленности, 11% - о предположении. При этом 69% россиян в возрасте 25-34 года ответили, что точно знают свою группу крови, 12% - предполагают. Люди 35-44 лет и те, кому уже исполнилось 60, отвечали утвердительно в 62% и 64% случаев, а их предположения составляли 16% и 21% соответственно. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет оказались наименее информированы о своей группе крови - только 45% из них знали ее точно, а 19% – имели предположение. При этом самой распространённой группой крови у россиян, согласно исследованию, является вторая положительная. О том, что у них первая положительная, третья положительная и четвертая положительная заявили 28%, 14% и 7% респондентов соответственно. У 2% граждан самая редкая группа - четвертая отрицательная. "56% ответили, что знание своей группы крови не имеет никакого влияния на их жизнь. Около 28% сообщили, что эта информация может оказаться полезной в экстренной ситуации. 8% опрошенных являются донорами, а 3% планируют ими стать. 3% изучают научные исследования, связанные с кровью, а 1% - придерживаются специальной диеты в соответствии с группой крови", - добавляется в исследовании. В свою очередь президент "Ромир" Андрей Милёхин подчеркнул, что не лишним будет знать и группы крови своих близких людей. "Это не только может пригодиться в сложной ситуации, когда донорская помощь нужна другому человеку, но и укрепляет ощущение семейственности", - заключил он.

https://ria.ru/20230528/roboty-1874623291.html

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общество, россия, ромир